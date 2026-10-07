Assine
overlay
Início PlatôBr

Temer é escalado por Flávio Bolsonaro como ‘adulto na sala’ no 2º turno

Apoio do ex-presidente é visto como forma de aproximar a política tradicional e segurar eleitores que votaram no PL sem simpatia pelo clã

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/10/2026 00:07

compartilhe

×
Temer é escalado por Flávio Bolsonaro como ‘adulto na sala’ no 2º turno
Temer é escalado por Flávio Bolsonaro como ‘adulto na sala’ no 2º turno crédito: Foto: Rosinei Coutinho/STF

Sim, Michel Temer é a principal ponte com Alexandre de Moraes na política e a pessoa que, portanto, pode ajudar e muito em eventual acordão com o Supremo ali na frente. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mas a campanha de Flávio Bolsonaro festejou o apoio de Temer na largada do segundo turno contra Lula também por outro motivo.

O entendimento é o de que o ex-presidente possa ser encarado pelo eleitorado independente como “o adulto na sala”, segundo ouviu a coluna. A figura de Temer, no entender de aliados de Flávio, ajudaria a passar a ideia de que a “política tradicional” poderá caminhar junto com um eventual novo governo, afastando temores de “aventureiros” ou de “tempos turbulentos” como na era Jair.

O objetivo do apoio de Temer é, portanto, entre outros, “segurar” o eleitor que não gosta da família Bolsonaro, mas apertou 22 nas urnas no último domingo, 4, contra Lula ou com desejo de mudança. Esse grupo é um dos que estarão no alvo da campanha do PT nesta nova etapa da eleição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Há também uma questão pessoal no apoio de Temer a Flávio. Chegou aos ouvidos do ex-presidente que Lula passou o mandato xingando Temer no Planalto sempre que o nome dele era citado. Temer foi vice de Dilma Rousseff e até hoje é acusado por petistas de ter orquestrado o impeachment em 2016.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay