Temer é escalado por Flávio Bolsonaro como ‘adulto na sala’ no 2º turno

Sim, Michel Temer é a principal ponte com Alexandre de Moraes na política e a pessoa que, portanto, pode ajudar e muito em eventual acordão com o Supremo ali na frente.

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Mas a campanha de Flávio Bolsonaro festejou o apoio de Temer na largada do segundo turno contra Lula também por outro motivo.

O entendimento é o de que o ex-presidente possa ser encarado pelo eleitorado independente como “o adulto na sala”, segundo ouviu a coluna. A figura de Temer, no entender de aliados de Flávio, ajudaria a passar a ideia de que a “política tradicional” poderá caminhar junto com um eventual novo governo, afastando temores de “aventureiros” ou de “tempos turbulentos” como na era Jair.

O objetivo do apoio de Temer é, portanto, entre outros, “segurar” o eleitor que não gosta da família Bolsonaro, mas apertou 22 nas urnas no último domingo, 4, contra Lula ou com desejo de mudança. Esse grupo é um dos que estarão no alvo da campanha do PT nesta nova etapa da eleição.

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Há também uma questão pessoal no apoio de Temer a Flávio. Chegou aos ouvidos do ex-presidente que Lula passou o mandato xingando Temer no Planalto sempre que o nome dele era citado. Temer foi vice de Dilma Rousseff e até hoje é acusado por petistas de ter orquestrado o impeachment em 2016.