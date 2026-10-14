Quem cuida da mãe nas primeiras noites com o bebê?

Uma mamada pode terminar e o bebê ainda precisar de uma troca de fralda ou de colo. Se outro adulto assume essa parte, a mãe pode se deitar. Organizar as primeiras noites passa por decisões que cabem ainda na gravidez: quem estará em casa, quais cuidados poderá assumir e por quanto tempo a família contará com essa presença.

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O Ministério da Saúde inclui essa preparação na Caderneta Brasileira da Gestante, edição de 2026. O documento traz um plano de pós-parto que pode ser preenchido antes do nascimento. Há espaço para definir quem ajudará com o bebê e em quais momentos. Refeições, compras, limpeza e a rotina dos filhos mais velhos também entram no planejamento. A família pode, por exemplo, combinar com um parente a busca na escola e com outro o preparo do almoço.

A disponibilidade de cada pessoa ajuda a definir esses acordos. Uma avó pode passar a manhã na casa, mas precisar sair antes do anoitecer. Um familiar de outra cidade pode ficar alguns dias e depois voltar. As datas de chegada e saída, assim como a volta do parceiro ao trabalho, permitem identificar quando a família precisará de outra ajuda para atravessar a noite.

Para as famílias que optam pela contratação, o trabalho da babá noturna entra nesse arranjo. A conversa com a profissional começa pela experiência com bebês da mesma faixa etária e pela rotina que ela encontrará. O guia da Babá Certa, plataforma de busca de babás, inclui a definição dos horários entre os pontos da contratação. Também cabe combinar o apoio às mamadas, as situações em que os pais serão chamados e quem ficará com a criança nas folgas da profissional.

Dentro de casa, conhecer os hábitos da família faz diferença para quem assume os cuidados. Saber onde ficam as roupas e os itens de higiene evita chamar a mãe a cada tarefa. Se ela precisa explicar cada passo durante a madrugada, continua participando do trabalho mesmo quando há outra pessoa com o bebê. Essa conversa pode acontecer enquanto os adultos estão juntos e acordados.

Ao fim do turno, o cuidado passa para outra pessoa. O registro das mamadas, das trocas de fralda e de algo diferente do habitual permite que ela acompanhe o que aconteceu durante a noite. Essa passagem também vale para o revezamento entre familiares, que podem combinar quem ficará com a criança quando o primeiro adulto for descansar.

A médica Ana Carolina Bosch, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, defende que o apoio à mulher continue depois da alta. Em publicação da HU Brasil, de agosto deste ano, ela inclui nessa participação a atenção ao que a mãe sente. “O pai e a família podem ser parceiros ativos, assumindo tarefas práticas e validando o que ela sente, sem cobranças”, afirma.

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A caderneta também reserva à mãe a escolha de receber visitas nos primeiros dias e de definir a partir de quando. Os combinados podem ser revistos depois do nascimento: uma tarde antes reservada a encontros pode ficar livre para descansar depois de uma noite difícil.