Homem é ameaçado por bolsonaristas após vitória de Lula no Vila da Serra

Um homem afirmou ter sido ameaçado por apoiadores do ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo (25/10), no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Um vídeo, feito pelo apoiador do presidente e que circula nas redes sociais, mostra o momento em que bolsonaristas proferem xingamentos à vítima, no elevador de um condomínio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na gravação, que aconteceu por volta das 22h, uma das mulheres, que veste a camisa do Brasil e adesivos de apoio a Flávio, chama o homem de "nojento", "bandido" e "petista do c...", chegando a questionar o rapaz: "O que você está fazendo no Vila da Serra? Uma cidade [sic] capitalista". Outra apoiadora do senador, que afirma ter 15 anos, pede que o homem não a inclua nas gravações, e afirma que iria processá-lo se publicasse o vídeo.

Um homem, que estava junto do grupo de bolsonaristas, tenta acalmar a situação pedindo para que o eleitor de Lula pare de gravar, pois havia uma menor de idade no elevador. Os xingamentos ao homem seguem após a saída do elevador. Outro homem, de jaqueta, pede para que as mulheres envolvidas parem de ameaçar aquele que gravava, antes de tentar tomar seu celular.

Segundo o boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem teria comemorado a reeleição do presidente dentro de seu apartamento, quando foi ameaçado por outros moradores do condomínio, que estavam na área gourmet.

Ainda de acordo com as informações dadas pelo homem à Polícia, os indivíduos deixaram a área de lazer do condomínio, forçando a porta da casa do eleitor de Lula com socos e chutes, e afirmando que iriam agredi-lo. Outros moradores do condomínio recearam por suas integridades físicas, segundo o boletim de ocorrência.

De acordo com a PMMG, os moradores, que são vizinhos de condomínio, já haviam tido outras desavenças anteriormente, mas nunca nesta proporção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima