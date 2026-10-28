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PÓS-ELEIÇÃO

André Janones aponta estratégia de Flávio Bolsonaro no exterior após derrota eleitoral

Deputado analisa desmobilização da extrema-direita e revela o impacto que uma eventual prisão do senador causaria na coesão do grupo político bolsonarista

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
28/10/2026 12:40 - atualizado em 28/10/2026 12:49

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André Janones aponta estratégia de Flávio Bolsonaro no exterior após derrota eleitoral
Para Janones, uma ordem de prisão contra Flávio representaria o único elemento capaz de reunir novamente a direita crédito: Geraldo Magela/Agência Senado e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O deputado federal André Janones (Rede) afirmou que a saída do senador Flávio Bolsonaro do Brasil integra uma estratégia para articular a extrema-direita após a derrota para Lula (PT). Em avaliação das redes sociais nas primeiras 48 horas pós-eleição, o parlamentar apontou desmobilização do grupo adversário.

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Para Janones, uma ordem de prisão contra Flávio representaria o único elemento capaz de reunir novamente essa base sob a justificativa de perseguição. Sem um mandado judicial, o discurso ficaria restrito, segundo ele, “ao campo da teoria da conspiração - acelerando o ostracismo do grupo nos próximos quatro anos”.

 

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Declarações e reação ao desembarque

Já em entrevista ao "SBT News", no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Janones qualificou a atitude do senador como covardia. O deputado declarou: "tipo de coisa de gente covarde. Foi para lá para criar uma falsa narrativa de perseguido. Mas isso não cola mais não. Extrema direita no Brasil está enterrada. Nós matamos em 2022 e enterramos agora".

Questionado sobre impactos no início do novo governo, Janones citou o grupo "Exército do Lula", coordenado por ele, como garantia de proteção ao presidente eleito na defesa da democracia. O parlamentar relatou que tem evitado entrevistas e decidiu descansar longe de Brasília.

Roteiro da viagem aos Estados Unidos

Flávio Bolsonaro desembarcou em Miami nesta quarta-feira (28/10). O avião partiu da Argentina na noite de terça-feira (27/10) e fez escala em Guayaquil, no Equador. O coordenador da campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN), afirmou na terça-feira que desconhecia o paradeiro do aliado, enquanto integrantes do grupo cogitavam busca por asilo.

No domingo (25/10), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou que a Polícia Federal cancelasse os passaportes brasileiros do parlamentar e cobrou a entrega de documento estrangeiro. A corporação comunicou o descumprimento a Moraes. Não existia mandado de prisão nem monitoramento policial quando Flávio deixou sua residência em Brasília.

Cenário jurídico e pronunciamentos

Com o término do mandato em fevereiro, Flávio enfrentará dois inquéritos criminais sem foro especial. Após o resultado eleitoral, o senador declarou que pediria a anulação do pleito, recuou da medida em gravação divulgada na segunda-feira (26/10) e afirmou que permaneceria no país para liderar a oposição.

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O aliado Paulo Figueiredo informou que Flávio concederá entrevista coletiva em Miami nesta quinta-feira (29/10) e comunicou que o senador descansa com familiares em segurança. Na terça-feira, Donald Trump afirmou que autorizaria a entrada do parlamentar nos Estados Unidos, embora não soubesse o local exato onde ele se encontrava.

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