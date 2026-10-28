Yuri Marçal sobre Flávio: “Nem pra passar o Natal na cadeia com o pai”

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O humorista Yuri Marçal ironizou a viagem do senador Flávio Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o comediante fez piadas sobre a saída do parlamentar do Brasil e afirmou que ele não ficaria preso com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Eu, que tenho pai ausente, fiquei magoadíssimo com o Flávio Bolsonaro, porque o pai dele sempre deu maior moral para ele, fez ele ser funcionário fantasma, já deu imóvel em dinheiro vivo, e ele nem pra passar o Natal na cadeia com o pai. Deve ser maior resenha tu puxar cadeia com teu pai”, disse o humorista.

A publicação foi feita nessa terça-feira, quando pipocaram as notícias de que o candidato derrotado nas eleições fugiu do país. Flávio deixou a Argentina em um avião particular com destino aos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira (28/10). O senador viajou acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e das filhas, Carolina e Luiza. A aeronave fez uma escala em Guayaquil, no Equador, para reabastecimento antes de seguir viagem.

Leia Mais

No vídeo, Yuri também questionou a rapidez com que o senador deixou o país após a derrota eleitoral. “Irmão, vocês iam colocar o cara como presidente do Brasil, como zero um da nação, e um dia e meio, um dia e meio depois, o cara fugiu para não ser preso”, afirmou.

O humorista ainda ironizou declarações anteriores de Flávio sobre a possibilidade de deixar o Brasil. “Menos de 24 horas atrás ele: ‘Mas eu nunca pensei em sair do país’. Saiu do país”, disse.

A viagem ocorreu depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que Flávio entregasse seus passaportes à Polícia Federal (PF) e proibi-lo de deixar o território brasileiro. O senador não cumpriu o prazo estabelecido pela decisão, e a PF cancelou os documentos.

Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, Flávio entrou no país vizinho às 22h50 de terça-feira (27/10), pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú. Cerca de 40 minutos depois, embarcou em um voo particular com destino a Guayaquil.

Humorista compara investigações de Flávio e Lula

Durante o vídeo, Yuri também rebateu o argumento frequentemente usado por apoiadores de Jair Bolsonaro para questionar Lula, lembrando a prisão do petista e a posterior anulação de suas condenações pela Justiça.

“O Lula, ele foi investigado, falou que não ia trocar a dignidade pela liberdade dele, ficou mais de um ano preso depois de ter sido condenado por um juiz que falou publicamente que não tinha provas, mas tinha convicções”, afirmou o humorista.

Lula foi preso em abril de 2018, após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Em 2021, o STF anulou as condenações da Justiça Federal de Curitiba por entender que a 13ª Vara Federal não tinha competência para julgar os casos. A Corte também reconheceu a parcialidade do então juiz Sergio Moro no processo do tríplex.

Yuri também mencionou investigações envolvendo Flávio e ironizou as acusações que atribuiu ao senador. As apurações citadas no debate público envolvem suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, entre outras possíveis irregularidades. Flávio é investigado em inquéritos que tramitam no STF e nega irregularidades.

Ao final do vídeo, o humorista ironizou a reação de eleitores que apoiaram o senador na disputa presidencial. “Enfim, às quase 60 milhões de pessoas que votaram anteontem no Flávio Bolsonaro, de nada, tá? Eu e as 64.256.231 pessoas salvamos vocês e todos nós”, declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A fala faz referência à votação de Lula, reeleito com mais de 64 milhões de votos, contra Flávio Bolsonaro, que recebeu menos de 60 milhões no segundo turno.