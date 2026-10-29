Shakira volta ao Brasil com turnê de Réveillon e três grandes shows; veja locais

A cantora Shakira firmou contrato para realizar uma nova sequência de apresentações musicais em território brasileiro durante o período da virada de ano. Conforme apuração divulgada pela coluna "Fábia Oliveira", a artista colombiana acertou três datas oficiais no país, distribuídas entre o encerramento de 2026 e os primeiros dias de 2027.

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O compromisso assinado traz a artista de volta aos palcos nacionais para celebrar as festividades de fim de ano e o começo do calendário seguinte em cidades com grande movimentação turística litorânea.

Cidades e datas confirmadas

O itinerário estabelecido para os espetáculos percorre diferentes regiões geográficas, partindo do Sul e avançando diretamente para a região Nordeste:

A nova série de compromissos acontece meses após uma exibição de destaque da estrela internacional no litoral fluminense. Em 2 de maio de 2026, Shakira liderou o evento gratuito "Todo Mundo no Rio", montado nas areias da praia de Copacabana.

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Na ocasião festiva, a cantora arrastou uma multidão estimada em cerca de 2 milhões de pessoas, segundo dados divulgados pela Prefeitura do Rio de Janeiro.