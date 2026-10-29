Shakira volta ao Brasil com turnê de Réveillon e três grandes shows; veja locais
Estrela colombiana acerta apresentações em Santa Catarina, Salvador e Fortaleza; veja os detalhes das datas confirmadas para a grande virada
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A cantora Shakira firmou contrato para realizar uma nova sequência de apresentações musicais em território brasileiro durante o período da virada de ano. Conforme apuração divulgada pela coluna "Fábia Oliveira", a artista colombiana acertou três datas oficiais no país, distribuídas entre o encerramento de 2026 e os primeiros dias de 2027.
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O compromisso assinado traz a artista de volta aos palcos nacionais para celebrar as festividades de fim de ano e o começo do calendário seguinte em cidades com grande movimentação turística litorânea.
Cidades e datas confirmadas
O itinerário estabelecido para os espetáculos percorre diferentes regiões geográficas, partindo do Sul e avançando diretamente para a região Nordeste:
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31 de dezembro: apresentação na celebração de Réveillon de Balneário Camboriú, localizada em Santa Catarina.
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6 de janeiro: show marcado para o público da capital Salvador.
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9 de janeiro: espetáculo agendado para a cidade de Fortaleza.
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Apresentação histórica em Copacabana
A nova série de compromissos acontece meses após uma exibição de destaque da estrela internacional no litoral fluminense. Em 2 de maio de 2026, Shakira liderou o evento gratuito "Todo Mundo no Rio", montado nas areias da praia de Copacabana.
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Na ocasião festiva, a cantora arrastou uma multidão estimada em cerca de 2 milhões de pessoas, segundo dados divulgados pela Prefeitura do Rio de Janeiro.