Shakira faz agradecimento público em Madri e traz um ex de volta ao centro das atenções: a participação dele em um projeto explica o reconhecimento da cantora

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A cantora Shakira agradeceu publicamente ao empresário argentino Antonio de la Rúa durante o encerramento de seus shows em Madri. A intérprete de "Antología" aproveitou a apresentação da turnê Las Mujeres Ya No Lloram World Tour para destacar o apoio do ex-noivo nos bastidores e sua participação na criação do projeto Macondo Park.

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Em sua fala ao público, a artista declarou: "Muito especialmente quero agradecer a alguém que me acompanhou e me apoiou durante toda a turnê. Me ajudou muitíssimo durante toda a turnê." Ao refletir sobre a convivência após a separação, ela completou: "Porque na vida tudo se transforma, como diz Drexler. Quero agradecer a este, que um dia foi meu companheiro e hoje é um grande amigo. Amigo da alma. Antonio de la Rúa. Obrigada."

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Histórico da relação e disputa judicial

O relacionamento entre os dois começou em 2000. O empresário, filho do ex-presidente Fernando de la Rúa, iniciou o namoro no período em que a cantora consolidava projeção internacional com os álbuns "Pies descalzos" e "¿Dónde están los ladrones?". O casal oficializou o noivado em 2001, mas não chegou ao casamento.

Durante 11 anos de convivência, Antonio atuou na gestão dos negócios da colombiana e na expansão de sua carreira nos Estados Unidos. A parceria inspirou a faixa "Día de enero", lançada em 2005 no disco "Fijación oral, vol. 1".

A separação ocorreu em agosto de 2010 e veio a público em janeiro de 2011. Meses depois, Shakira assumiu relacionamento com Gerard Piqué, a quem conheceu na gravação da música "Waka Waka" para a Copa do Mundo de 2010.

Em 2013, De la Rúa processou a cantora pedindo 100 milhões de dólares por sua atuação profissional na carreira dela, mas a Justiça da Califórnia rejeitou o processo por questões de jurisdição. Em 2025, o argentino voltou a assistir a apresentações da artista, comparecendo a um show em CDMX no qual ela cantou "Día de enero".

Estrutura do Macondo Park

Construído em Madri para a residência de shows, o Macondo Park ocupou uma área temporária de 220 mil metros quadrados com atrações de música, culinária, moda e literatura latina.

Inspirado no livro "Cien años de soledad", do escritor Gabriel García Márquez, o local foi idealizado por Shakira em colaboração com o escritório de arquitetura Bjarke Ingels Group (BIG). O complexo reuniu:

estádio com capacidade para mais de 55 mil pessoas;

biblioteca com experiências literárias e mercado gastronômico;

museu voltado ao acervo da carreira da cantora;

Macondito, espaço infantil desenvolvido em parceria com a Disney e os filhos da artista, Milan e Sasha. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O planejamento do parque exigiu seis meses de projeto e semanas de obras, com estruturas temporárias planejadas para desmontagem e reaproveitamento após o período de concertos.