A nova casa de Lamine Yamal: por dentro da mansão de Piqué e Shakira

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Lamine Yamal mantém em suas chuteiras o código postal “304”, uma homenagem ao bairro de Rocafonda onde cresceu. Apesar da conexão com suas raízes, o jogador do Barcelona adquiriu em 2026 a antiga casa de Gerard Piqué e Shakira em Esplugues de Llobregat, uma das áreas mais valorizadas perto da capital catalã.

O negócio de 11 milhões de euros foi fechado no final de 2025, logo após o atleta completar 18 anos. A propriedade estava no mercado há mais de dois anos, desde a separação do casal em 2022.

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Localização estratégica

A nova residência de Yamal fica em Ciutat Diagonal, uma área residencial privada a apenas 10 minutos de carro do centro de treinamento do FC Barcelona, a Ciutat Esportiva Joan Gamper. A proximidade é um fator chave para um jogador no início de carreira, simplificando o tempo de viagem e a recuperação.

A escolha por Esplugues de Llobregat também o coloca perto de outros companheiros de equipe. Alejandro Balde e Ronald Araújo já moram na mesma região, que oferece privacidade e segurança. A cidade tem cerca de 48 mil habitantes e está conectada a Barcelona pela linha L5 do metrô e pela rede de bondes Trambaix.

Detalhes da propriedade

Construída em 2012 pela arquiteta Mireia Admetller, a casa principal possui um design moderno com 869 metros quadrados, seis quartos e cinco banheiros. Grandes paredes de vidro integram a sala de estar principal ao jardim, seguindo um estilo mediterrâneo.

A cozinha funciona em um conceito de planta aberta, adequada à rotina de um atleta. Um dos espaços mais peculiares é o antigo estúdio de gravação de Shakira, que Yamal pode transformar em uma sala de mídia ou de jogos. A infraestrutura de isolamento acústico já está instalada.

A moderna sala de entretenimento da mansão de Lamine Yamal, que pode ser transformada em sala de mídia ou jogos, como a antiga de Shakira Maisons Radar

A mansão conta ainda com uma sala de entretenimento separada, piscinas interna e externa e uma quadra de tênis privativa. Há também uma segunda vila menor no terreno, com 371 metros quadrados, destinada a convidados.

Nascido em 2007, Yamal estreou no time principal do Barcelona aos 15 anos. Seu patrimônio líquido em 2026 é estimado em US$ 15 milhões, incluindo um contrato de US$ 34 milhões com a Adidas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.