Ressurgimento de Yamal aumenta otimismo do Barça, que enfrenta Albacete na Copa do Rei

Lamine Yamal está de volta. Depois de um início de temporada complicado, o ponta espanhol está recuperando sua melhor forma em um momento crucial, aumentando a confiança do Barcelona na disputa por títulos.

Uma lesão na virilha sofrida no início da temporada, que o prejudicou fisicamente, parece ter ficado para trás, como comprovam suas atuações: nas últimas cinco partidas, o jogador marcou quatro gols e deu três assistências.

O trabalho que Yamal realizou nos últimos meses resultou em uma excelente fase, o que o consolida novamente como peça fundamental na equipe do técnico Hansi Flick, que vai enfrentar o Albacete nesta terça-feira (3) pelas quartas de final da Copa do Rei.

No último sábado, na vitória por 3 a 1 contra o Elche no estádio Martínez Valero, o atacante catalão protagonizou mais uma atuação magistral, marcando um gol, o seu terceiro em três partidas consecutivas.

Mas essa eficiência em Elche foi acompanhada por dribles imprevisíveis, excelente controle de bola e passes magníficos, o tipo de jogada que o jogador já havia apresentado aos torcedores na temporada passada.

"Lamine Yamal é importante para a equipe, para o clube e para todos. Acho que ele ainda é jovem e tem espaço para melhorar, tem potencial. Hoje ele foi muito importante para nós e para o time", declarou Flick no sábado, na coletiva de imprensa pós-jogo.

"Gosto de falar sobre a equipe, mas hoje ele esteve um pouco melhor do que os demais, e é muito importante que ele jogue nesse nível e tenha essa conexão com o time", enfatizou o treinador alemão sobre o jogador, que já soma 13 gols e 13 assistências em 28 jogos, que se aproxima dos 18 gols e 25 assistências em 55 partidas da temporada passada.

- Dois dígitos -

A ascensão de Yamal começou a ser notada em meados de janeiro, quando sua equipe eliminou o Racing Santander da Copa do Rei no estádio El Sardinero.

O atacante garantiu a vaga do Barça nas quartas de final com o segundo gol nos acréscimos, fechando o placar em 2 a 0, e também se tornou o primeiro jogador a atingir dois dígitos em gols e assistências nesta temporada: dez gols e dez assistências.

Três dias depois, o craque não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 diante da Real Sociedad, mas deu a assistência para o gol de empate de Marcus Rashford. Em seguida, marcou um gol na vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Oviedo no Camp Nou.

Na quarta-feira, contra o Copenhagen na Liga dos Campeões, partida que terminou com vitória do Barcelona por 4 a 1 em casa, ele voltou a sorrir depois de marcar um gol e dar uma assistência, recebendo elogios do seu treinador.

"Ele evoluiu não só no ataque, mas também em seu trabalho defensivo", disse Flick, enquanto Yamal reconheceu que se sente com mais liberdade na Liga dos Campeões, já que geralmente é marcado por dois ou três defensores na LaLiga.

- Empatado com Maradona -

E no sábado, ele marcou mais um gol e deu outra assistência, além de levar perigo constante à meta defendida por seu ex-companheiro de equipe Iñaki Peña.

Além disso, Yamal conseguiu igualar o lendário Diego Maradona, que em suas duas temporadas no Barça marcou 38 gols em 58 partidas, o mesmo número que o jovem craque blaugrana em seus 138 jogos ao longo de três temporadas.

Yamal reencontrou sua melhor forma na reta final da temporada, em que o Barcelona disputa o título da LaLiga, onde atualmente ocupa a primeira posição, na Liga dos Campeões, na qual jogará as oitavas de final e na Copa do Rei, onde o Barça vai enfrentar a equipe que eliminou o Real Madrid na fase anterior.

"Gosto de ver que ele está se divertindo enquanto joga futebol. É um ótimo momento para todos que gostam de vê-lo jogar", enfatizou Flick nesta segunda-feira.

--- Programação das quartas de final da Copa do Rei (horário de Brasília):

- Terça-feira:

(17H00) Albacete-Barcelona

- Quarta-feira:

(17H00) Alavés-Real Sociedad

(17H00) Valencia-Athletic Bilbao

- Quinta-feira:

(17H00) Betis-Atlético de Madrid

