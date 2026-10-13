Ex-jogador é apontado como novo romance de Shakira

A cantora colombiana Shakira estaria vivendo um romance com o ex-jogador de basquete Serge Ibaka. As informações a respeito da aproximação recente entre os dois foram divulgadas pelo programa de televisão "El Gordo y La Flaca", da emissora Univisión.

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Fontes citadas pela atração relatam que a artista estaria "entusiasmada com o relacionamento". Apesar dessa suposta empolgação, ela optou por manter a convivência longe dos holofotes ao longo de vários meses.

Até o momento, não existe confirmação oficial sobre o relacionamento. Relatos indicam que o atleta acompanhou apresentações musicais de Shakira em Madri, na Espanha. A convivência entre os dois ocorreu em diferentes ocasiões recentes. O ex-jogador de basquete esteve na companhia da cantora tanto na capital espanhola quanto na Semana de Moda de Paris.

Nascido na República do Congo, Serge Ibaka construiu uma carreira consolidada no basquete norte-americano. Durante sua longa passagem pela liga da NBA, ele defendeu diferentes equipes, como Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Los Angeles Clippers e Milwaukee Bucks.

O ápice esportivo de sua trajetória ocorreu em 2019. Naquela temporada, o atleta conquistou o título da liga defendendo a equipe do Toronto Raptors.

A artista colombiana, por sua vez, permanece solteira desde 2022. Naquele ano, a cantora confirmou publicamente o término de seu casamento com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

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Desde a separação de Piqué, a cantora não assumiu nenhum relacionamento público, mantendo sua vida amorosa sob reserva.