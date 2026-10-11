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Homens encapuzados invadem confraternização e matam dois no Norte de Minas

Dois suspeitos desceram do veículo, usando balaclavas e roupas camufladas, e entraram na casa armados

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
11/10/2026 18:54 - atualizado em 11/10/2026 18:55

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Os suspeitos estão sendo procurados pela polícia
Os suspeitos estão sendo procurados pela polícia crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dois homens, de 20 e 25 anos, foram mortos a tiros durante uma confraternização na noite desse sábado (10/10), na Avenida Principal, no Bairro Raul José Pereira, em Montes Claros, no Norte de Minas. Segundo a Polícia Militar (PMMG), dois homens encapuzados invadiram o imóvel e atiraram contra as vítimas.

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Uma testemunha contou aos militares que cerca de dez pessoas, entre homens e mulheres, participavam da confraternização. O grupo estava em um imóvel utilizado para a realização de eventos, quando um sedã preto chegou ao local. Dois suspeitos desceram do veículo, usando balaclavas e roupas camufladas, e entraram na casa armados.

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Conforme o relato, um dos homens ordenou que as pessoas entrassem no imóvel e empurrou algumas delas para dentro. Em seguida, os suspeitos procuraram as vítimas e efetuaram os disparos assim que as localizaram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os dois homens morreram no local. A perícia constatou ferimentos por arma de fogo no peito, rosto e na região lombar de uma das vítimas. A outra foi atingida na cabeça e no pescoço.

Durante os trabalhos periciais, foram recolhidos dois projéteis e dois celulares encontrados próximos às vítimas. O veículo utilizado na ação também foi vistoriado. No interior do automóvel, que pertencia a uma das vítimas, os policiais encontraram uma televisão da marca LG.

Depoimento

O proprietário do imóvel compareceu ao local e, segundo a PMMG, é conhecido no meio policial por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele afirmou não saber informar o que havia acontecido, mas disse que descobriria quem eram os responsáveis e que haveria retaliação.

Questionado sobre uma possível disputa por território do tráfico de drogas na região, o homem levantou a hipótese de envolvimento de integrantes de uma facção criminosa. A informação, no entanto, não havia sido confirmada pela polícia até o encerramento da ocorrência.

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Os militares fizeram buscas para tentar identificar e localizar os suspeitos, mas ninguém havia sido preso até o fechamento do registro. O caso foi encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia Civil de Montes Claros.

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