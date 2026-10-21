Festa Literária de Ilhéus impulsiona turismo cultural

Ilhéus, no sul da Bahia, recebe entre os dias 11 e 14 de novembro de 2026 a 9ª edição da Festa Literária de Ilhéus (FLI). Realizado no Centro Histórico, o evento reúne literatura, música e manifestações artísticas, com uma programação que inclui homenagens a Raul Seixas, Caetano Veloso e Gal Costa.

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A agenda musical contará com apresentações ao meio-dia e shows noturnos, às 20h30. Na abertura, em 11 de novembro, o espetáculo "Cabeça Isidoro canta Raul" homenageia Raul Seixas. No dia 12, Gabriela Maja apresenta "Maja canta Caetano", enquanto Luana Carla interpreta o repertório de Gal Costa no espetáculo "Fatal", no dia 13. O encerramento, em 14 de novembro, ficará por conta do cantor e compositor pernambucano Martins.

Com o tema "Como será o amanhã? Responda quem puder", a edição propõe reflexões sobre o futuro e questões da atualidade, aproximando a literatura de outras expressões culturais. A programação também inclui apresentações de Herval Lemos, Bia Berbeth, Bonjuni e Fernanda Pizzuti.

Além de sua importância para a valorização da literatura e da produção artística, a realização da festa amplia as possibilidades de experiências culturais em Ilhéus. Conhecida por suas praias, pela história do cacau e pela relação com a obra de Jorge Amado, a cidade oferece aos visitantes atrativos que podem ser integrados à programação do evento.

Para Ricardo Ferreira, CEO da Cacau Turismo, iniciativas culturais representam oportunidades para diversificar os roteiros turísticos da região. "Eventos literários e musicais ajudam a apresentar outras experiências de Ilhéus aos visitantes. A cidade reúne história, cultura, gastronomia e natureza, permitindo que o turista conheça diferentes aspectos da identidade regional", destaca.

O Centro Histórico, onde será realizada a festa, concentra atrativos relacionados à memória e à formação cultural do município, como a Casa de Cultura Jorge Amado, o Bar Vesúvio e o Bataclan. A proximidade desses espaços possibilita a combinação de atividades literárias com passeios voltados ao patrimônio histórico e cultural.

Realizada pela Comunidade Tia Marita, a Festa Literária de Ilhéus conta com apoio de instituições como a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), o Sebrae e a Prefeitura de Ilhéus. A iniciativa integra o calendário cultural da cidade e contribui para ampliar sua visibilidade como destino turístico no litoral sul baiano.

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