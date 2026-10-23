Misha e Barbie se unem em coleção especial

Barbie e Misha - marca de semijoias da empresária e influenciadora Mica Rocha - se unem em uma coleção exclusiva que transforma a nostalgia do universo da boneca em novidades cheias de estilo e personalidade. Com o conceito “Seu mundo Barbie, seu jeito Misha”, a collab celebra a moda, a imaginação e a liberdade para criar diferentes formas de expressar quem se é.

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A coleção reúne diferentes opções de joias inspiradas no universo Barbie. Com referências detalhadas à própria Barbie, as peças combinam elementos delicados e sofisticados, trazendo a identidade da personagem para acessórios que podem fazer parte de diferentes estilos.

"Criar uma coleção junto com a Barbie é realizar um sonho e celebrar uma marca que faz parte da memória afetiva de tantas mulheres", destaca Mica Rocha, fundadora da Misha. "O conceito ‘Seu mundo Barbie, seu jeito Misha’ reflete exatamente isso: pegar símbolos tão marcantes e transformá-los em joias versáteis, sofisticadas e cheias de personalidade, para que cada pessoa possa incorporar esse universo do seu próprio jeito no dia a dia."

A parceria reforça a presença da marca no território do estilo de vida contemporâneo e na conexão emocional com o público. "Barbie sempre foi um ícone global de moda, estilo e auto expressão, inspirando gerações a explorarem sua individualidade", afirma Valeria Gonzalez, Country Manager da Mattel do Brasil. "A colaboração com a Misha traduz com elegância e sofisticação o DNA fashionista da marca, transformando elementos clássicos do universo da boneca em acessórios atuais e cheios de significado."

A seguir as peças que fazem parte da coleção (imagens em alta no link):

- Brinco Argola

Metal com banho de ouro 18K. Zircônias com cravação em garras. Dimensões aproximadas: 45 mm.

Preço sugerido: R$ 398,00

- Pulseira Rosa Coração

Metal com banho de ouro 18K ou ródio e cordão de tecido cor-de-rosa. Dimensões aproximadas do pingente: 18 mm.

Preço sugerido: R$ 278,00

- Pulseira P&B

Metal com banho de ouro 18K e cordão de tecido. Zircônia com cravação embutida. Dimensões aproximadas: pingente: 13 mm.

Preço sugerido: R$ 278,00

- Brinco Longo

Metal com banho de ouro 18K ou ródio. Zircônias com cravação em garras. Argola de aproximadamente 15 mm e pingente removível de 25 mm.

Preço sugerido: R$ 328,00

- Colar Coração

Metal com banho de ouro 18K ou ródio. Zircônias com cravação em garras. Dimensões aproximadas: 30 cm + 15 cm de extensor.

Preço sugerido: R$ 398,00

- Anel Personalizável

Metal com banho de ouro 18K ou ródio. Zircônia com cravação embutida. Dimensões aproximadas: 10 mm.

Preço sugerido: R$ 258,00



- Piercing Coração

Metal com banho de ouro 18K ou ródio. Zircônias com cravação em garras. Dimensões aproximadas: 13 mm.

Preço sugerido: R$ 278,00

- Pulseira Coração

Metal com banho de ouro 18K ou ródio. Zircônias com cravação em garras. Dimensões aproximadas: 15 cm + 5 cm de extensor.

Preço sugerido: R$ 298,00

- Brinco Mini Argola Coração

Metal com banho de ouro 18K ou ródio. Dimensões aproximadas: 20 mm.

Preço sugerido: R$ 238,00

- Brinco Mini Argola Barbie

Metal com banho de ouro 18K ou ródio. Dimensões aproximadas: 20 mm.

Preço sugerido: R$ 248,00

- Brinco Argola

Metal com banho de ouro 18K ou ródio. Dimensões aproximadas: 45 mm.

Preço sugerido: R$ 298,00

- Brinco Mini Argola Óculos

Metal com banho de ouro 18K ou ródio. Dimensões aproximadas: 20 mm.

Preço sugerido: R$ 248,00

- Colar Longo

Metal com banho de ouro 18K ou ródio. Colar de aproximadamente 80 cm com pingente de 20 mm. Pode ser usado longo ou em volta dupla.

Preço sugerido: R$ 498,00

- Pingente Óculos e Coração

Metal com banho de ouro 18K. Zircônias com cravação embutida. Dimensões aproximadas: 15 mm.

Preço sugerido: R$ 198,00



- Pingente Barbie Esmaltado

Metal com banho de ouro 18K. Dimensões aproximadas: 13 mm.

Preço sugerido: R$ 168,00



- Pingente Medalha

Metal com banho de ouro 18K. Zircônia com cravação embutida. Dimensões aproximadas: 13 mm.

Preço sugerido: R$ 168,00

Sobre Barbie®

Barbie foi criada em 1959 pela americana Ruth Handler, co-fundadora da Mattel, que percebeu que sua filha Bárbara, ou Barbie, como era apelidada, gostava de brincar com bonecas de papel que trocavam de roupa. Até então, todas as bonecas tinham aparência de bebês e a de papel era uma das únicas que tinha a feição mais próxima da de uma adolescente. Quando lançada, a boneca foi definida como a “modelo teenager vestida na última moda”. Hoje, a Barbie é reconhecida como uma das marcas mais fortes de todos os tempos e um ícone fashion mundial. Como toda diva, a partir dos anos 90 estilistas famosos como Christian Dior, Chanel, Versace, Givenchy, Carolina Herrera, Donna Karan, Giorgio Armani e Alexandre Herchcovitch a vestiram em várias ocasiões. Clássicos do cinema, teatro e TV também ganharam bonecas Barbie caracterizadas com seus personagens mais famosos, entre eles: Romeu e Julieta, O Mágico de Oz e Star Trek, além de musas como: Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Vivien Leigh e Grace Kelly. Por mais de seis décadas a boneca tem inspirado garotas de todas as idades a sonhar, “viajar” e descobrir que, brincando, elas podem ser o que quiserem. O estilo de vida da boneca, que já virou personalidade, sempre fez com que ela fosse popular entre crianças e adultos. Em 65 anos, ela já teve mais de 200 profissões, todas retratando aspectos da cultura e da sociedade de suas épocas. Alguns exemplos emblemáticos são: Barbie astronauta (1965); Barbie médica cirurgiã (1973); Barbie presidente dos EUA (1992). Clique aqui para mais informações.

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