Quer aprender a usar o gov.br? PBH abre 200 vagas para oficina gratuita

Criar uma conta, assinar documentos pela internet e proteger informações pessoais de golpes são algumas das tarefas que podem ficar mais simples com o uso do gov.br. Em Belo Horizonte, pessoas a partir de 14 anos podem se inscrever em uma oficina gratuita que oferece orientações práticas para utilizar a plataforma do governo federal com mais autonomia. Ao todo, são 200 vagas distribuídas em sete telecentros da capital mineira, com aulas presenciais previstas para começar ainda em outubro.

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Batizada de “Descomplicando o gov.br”, a capacitação promovida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio do Programa de Inclusão Digital, é voltada para quem deseja aprender a utilizar os serviços disponíveis na plataforma, inclusive quem tem dificuldade com ferramentas digitais ou precisa de ajuda para acessar a própria conta.

Durante as oito horas de curso, os participantes terão contato com as principais funcionalidades do sistema. A programação inclui orientações para o primeiro acesso, criação e recuperação de contas, verificação do nível de segurança do cadastro e realização de autenticações e assinaturas eletrônicas com validade legal.

Outro ponto abordado é a proteção de dados pessoais. Os alunos receberão instruções sobre o uso da verificação em duas etapas, recurso que acrescenta uma camada de segurança ao acesso, além de orientações para reduzir os riscos de fraudes.

As aulas serão realizadas com demonstrações práticas, exercícios guiados e acompanhamento individualizado. A proposta é permitir que os participantes aprendam a executar as tarefas durante a oficina e tenham mais facilidade para utilizar os serviços digitais no dia a dia.

Como se inscrever

Os interessados podem garantir uma vaga pelo WhatsApp, no número (31) 98888-3238, pelo telefone fixo (31) 3277-7161 ou presencialmente em um dos sete locais que recebem as turmas. A carga horária total é de oito horas.

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Confira os endereços:

Centro de Qualificação em Tecnologia da Informação: Rua José Clemente Pereira, 440 - Ipiranga.

Telecentro Comunidade Todos em Ação: Rua Marcos Donato de Lima, 167 - Ribeiro de Abreu.

Telecentro Instituto José Ferreira (Projeto Ajudai): Rua Aimará, 43 - Pindorama.

Telecentro Associação de Ação Social Morada da Serra: Rua Regional, 20- Vila Novo São Lucas.

Telecentro Instituto Bão é Ser Solidário: Rua Porto Seguro, 171- Nova Vista.

Telecentro Associação dos Moradores do Bairro Jardim Guanabara: Rua João Álvares Cabral, 77- Jardim Guanabara.

Telecentro Santuário São Paulo da Cruz: Praça Domingos Gatti, s/nº - Barreiro.

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro