PBH abre nesta terça-feira (20) o Cadastro Escolar do ano letivo de 2027
Processo é voltado para novos estudantes, moradores que mudaram de endereço e crianças ainda não nascidas; inscrições vão até 5 de novembro
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A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Educação, inicia nesta terça-feira (20) o período de inscrições para o Cadastro Escolar da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2027. O procedimento é gratuito e deve ser feito de forma totalmente on-line até 5 de novembro.
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O cadastro para estudantes residentes na capital destina-se a:
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Novos estudantes que atualmente não são da rede municipal;
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Alunos que mudaram de endereço;
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Estudantes que interromperam os estudos e desejam retornar em 2027;
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Crianças ainda não nascidas (procedimento deve ser realizado pelas gestantes).
Modalidades de ensino
O sistema está aberto para o preenchimento de vagas nas seguintes etapas:
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Educação Infantil: Para crianças de 0 a 5 anos;
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Ensino Fundamental: Para alunos de 6 a 14 anos;
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Educação de Jovens e Adultos (EJA): Pessoas com 15 anos ou mais que não concluíram o ensino fundamental.
Além disso, a rede municipal oferece o Ensino Médio na modalidade EJA, somente na Escola Municipal Caio Líbano Soares, para pessoas com 18 anos completos ou mais que ainda não finalizaram a educação básica.
Como fazer a inscrição
O procedimento deve ser realizado no portal da Prefeitura (cadastroescolar.pbh.gov.br ou cadastroescolarbh.com.br).
A reportagem testou o link do cadastroescolarbh.com.br e identificou um erro ao carregar a página.
Para acessar o sistema e confirmar a identidade do responsável, é obrigatório usar uma conta ativa do gov.br, informando CPF e senha.
Cada estudante pode ser cadastrado apenas uma vez, utilizando o seu número de CPF. Caso a família precise inscrever mais de um filho ou dependente, será necessário preencher um formulário separado para cada estudante.
Dados e documentos necessários:
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Nome completo e CPF do estudante;
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CPF do responsável legal;
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Endereço residencial atualizado com CEP;
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Telefone de contato válido;
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E-mail do responsável.
Resultados e matrícula
A divulgação do resultado e o encaminhamento com a escola indicada será publicado no dia 3 de dezembro, no portal da PBH.
Os responsáveis legais deverão fazer a matrícula diretamente na secretaria da escola municipal (ou instituição parceira) indicada no resultado, entre os dias 3 e 15 de dezembro, apresentando a documentação necessária.
E os alunos que já estudam na rede?
Para os estudantes que já estão matriculados na Rede Municipal e desejam continuar na mesma unidade escolar em 2027, a renovação da matrícula é automática (desde que a escola ofereça o ano escolar seguinte).
Famílias que desejam solicitar transferência devem pedir o cancelamento da renovação automática na escola onde o aluno estuda atualmente. O cancelamento não garante, por si só, vaga automática em outra unidade específica, estando sujeito aos critérios e à disponibilidade da Secretaria Municipal de Educação.
Canais de Atendimento
Em caso de dúvidas ou dificuldades com o processo, os cidadãos podem recorrer aos canais oficiais da PBH:
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E-mail: cadastroescolar.smed@edu.pbh.gov.br
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Telefone: (31) 3277-8876
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Atendimento Presencial: Na Gerência Regional de Educação (Rua/Regional) mais próxima.