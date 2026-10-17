PBH abre licitação para reforma e manutenção do Parque Municipal

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de BH, vai passar por reforma. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou o edital de licitação que inclui serviços de revitalização e adequação de diversos pontos, como pisos, pinturas e bancos, além da modernização de instalações desgastadas pelo uso contínuo e ação do tempo. O valor estimado das intervenções é de pouco mais de R$ 3 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Atualmente, segundo a PBH, o Parque Municipal recebe cerca de 160 mil visitantes por mês, chegando a ultrapassar 20 mil aos domingos, o que justificaria a urgência das intervenções. Ainda de acordo com o Executivo Municipal, a estrutura apresenta caminhos irregulares que comprometem a segurança do público, bancos danificados e sérias limitações de acessibilidade. Para sanar esses problemas, o projeto prevê melhorias nesses locais e a reforma integral dos sanitários, guaritas, recantos e das áreas administrativas e de segurança.

A reforma do local é fruto de um convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e a PBH. Os recursos serão garantidos pelo Fundo Especial do Poder Judiciário. A licitação está marcada para 4 de novembro, às 10h, em pregão eletrônico pelo Portal de Compras do Estado de Minas Gerais (compras.mg.gov.br). Toda a documentação pode ser conferida no site da PBH, no link licitações e editais.

Áreas de convívio

A reforma prevê melhorias em diferentes áreas. Os serviços devem acontecer em seis áreas de convívio, além da construção de uma sétima - próximo à entrada da Avenida Assis Chateaubriand, com mesas de piquenique e novas lixeiras.

Os trabalhos em todas as áreas incluem demolições e remoções, trabalhos em terra, fundações, estruturas de concreto e estruturas metálicas, coberturas e forros, alvenarias, serralherias, pisos, rodapés, soleiras e peitoris, pintura, manutenções diversas, realocação de equipamentos e manejo de vegetação. Mapas táteis serão instalados próximos às guaritas.

De acordo com a PBH, um dos destaques da revitalização está na ponte da Lagoa dos Barcos e seu entorno, com nova pintura e substituição do gradil. Outro ponto importante é o coreto, que também será completamente reformado, inclusive com plantio de novas mudas no entorno, recuperação dos caminhos e da escada que dá acesso à lagoa.

Já na entrada pela avenida Afonso Pena, o prédio da Guarda Municipal é outra estrutura que passará por revitalização. No local serão instalados vestiários masculino, feminino e refeitório. Além disso, o espaço será modificado para que possa atender as necessidades do prédio e seus usuários.

Patrimônio de BH

Inaugurado em 26 de setembro de 1897, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti é o mais antigo patrimônio ambiental de Belo Horizonte. Com uma área de aproximadamente 193 mil m², o parque desempenha um papel crucial no equilíbrio entre o processo de urbanização e a preservação ambiental, segundo a PBH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Reconhecido como uma das áreas mais visitadas de Belo Horizonte, o parque atrai visitantes pela localização privilegiada, beleza natural, monumentos históricos, equipamentos culturais e esportivos, e diversas opções de lazer, além de sediar uma variedade de eventos.