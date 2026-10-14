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Capivaras passeiam pela Cidade Administrativa e surpreendem servidores

A movimentação ocorreu no perímetro entre os prédios Minas e Gerais, estruturas que abrigam secretarias estaduais

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Estado de Minas
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Repórter
14/10/2026 10:29

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Capivaras passeiam pela Cidade Administrativa e surpreendem servidores
Capivaras passeiam pela Cidade Administrativa e surpreendem servidores crédito: Reprodução

Um grupo de capivaras circulou pela Cidade Administrativa de Minas Gerais, no Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (13/10). A presença dos animais no complexo estadual surpreendeu e chamou a atenção dos servidores que atuam no local.

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Os animais foram vistos na área verde externa e também no hall de um dos edifícios. A movimentação ocorreu no perímetro entre os prédios Minas e Gerais, estruturas que abrigam secretarias estaduais.

A quantidade de exemplares reunidos e o tamanho expressivo de alguns deles despertaram a curiosidade das equipes de trabalho. Imagens que circulam pelas redes sociais documentaram os animais transitando pelos gramados e acessando as dependências prediais.

Cobrança aos órgãos públicos

A reportagem enviou pedidos de esclarecimento à Prefeitura de Belo Horizonte e ao Governo de Minas sobre a permanência das capivaras na região. O contato questionou temas específicos:

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  • quantidade de capivaras que vivem na região;
  • existência de programas de controle populacional;
  • realização de procedimentos como castração;
  • ações de monitoramento desses animais no perímetro.

Até a publicação desta reportagem, a administração municipal da capital e o executivo estadual não haviam se manifestado. O texto será atualizado caso haja posicionamento.

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