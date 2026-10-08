Água em excesso ou falta: especialistas alertam por que seguir uma meta fixa de hidratação infantil ignora fatores essenciais do dia a dia
Nem o clima nem o peso determinam uma conta matemática exata; descubra os sinais de que a hidratação do seu filho está adequada ao ambiente
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Transformar a hidratação infantil em uma espécie de desafio diário pode fazer com que os pais se preocupem mais com a quantidade ingerida do que com as necessidades reais da criança. No entanto, não existe um volume único de água que sirva para todas as idades e situações. A necessidade de hidratação varia conforme o clima, a idade, o tamanho da criança e o nível de atividade física. Além disso, a água presente nos alimentos e em outras bebidas também contribui para a ingestão diária de líquidos.
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Além da água, alguns alimentos e bebidas também colaboram com a hidratação. Leite e frutas, por exemplo, ajudam nesse processo, embora não devam substituir a água. Para crianças menores de 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta evitar sucos. Depois dessa idade, o consumo também deve ser limitado.
Bebês e a ingestão de água
Nos primeiros meses de vida, bebês que recebem exclusivamente leite materno não precisam de água adicional. O leite fornece a hidratação necessária, inclusive durante os períodos mais quentes. A introdução da água costuma ocorrer a partir do início da alimentação complementar, geralmente aos 6 meses.
O mesmo cuidado vale para os bebês alimentados com fórmula infantil. Nesses casos, não é indicado oferecer água extra sem orientação adequada. A fórmula também deve ser preparada exatamente conforme as instruções do fabricante, sem aumentar a quantidade de água para deixá-la mais diluída. Essa prática pode reduzir a oferta de nutrientes e, em determinadas situações, provocar intoxicação por água.
Sinais de hidratação adequada
A aparência da urina pode ajudar os responsáveis a acompanhar a hidratação da criança. Uma coloração mais escura ou longos períodos sem urinar podem indicar que é preciso ficar atento. Outros sinais de desidratação incluem:
boca seca;
redução das lágrimas durante o choro;
sonolência;
irritabilidade.
Também é importante não esperar que a criança peça água para oferecê-la. Durante brincadeiras e outras atividades, os pequenos podem não perceber a sede ou ter dificuldade para comunicar o que estão sentindo. Por isso, manter a água disponível e oferecê-la em diferentes momentos do dia pode ajudar a criar esse hábito.
Quando a criança rejeita água, algumas estratégias simples podem facilitar a adaptação. Uma delas é estabelecer horários para oferecer a bebida. Outra possibilidade consiste em permitir que o pequeno escolha o próprio copo ou acrescentar frutas à água. Com o tempo, esses recursos podem ser retirados gradualmente. Além disso, o comportamento dos adultos da família também influencia, já que as crianças tendem a reproduzir hábitos observados em casa.
O risco do excesso de água
Apesar da importância da hidratação, oferecer líquidos em excesso também pode trazer riscos. O consumo exagerado de água pode reduzir a concentração de sódio no sangue e provocar hiponatremia. Em situações graves, essa alteração pode afetar o sistema neurológico.
Os bebês merecem atenção especial porque apresentam maior vulnerabilidade a esse tipo de desequilíbrio. Por isso, a oferta de água deve respeitar a fase de desenvolvimento da criança e as orientações específicas para cada idade.
Os sinais de que a ingestão de líquidos pode estar excessiva incluem náuseas, vômitos, irritabilidade e sonolência. Em quadros mais graves, também podem ocorrer convulsões.
Além disso, algumas práticas comuns podem aumentar os riscos, mesmo quando a intenção é manter a criança bem hidratada. Entre elas estão diluir a fórmula infantil, estabelecer metas rígidas para esvaziar a garrafinha, oferecer grandes quantidades de água próximo às refeições ou exagerar na oferta durante o início da alimentação complementar.
Por isso, a hidratação deve fazer parte da rotina sem se transformar em uma disputa. O ideal é disponibilizar água ao longo do dia e observar os sinais apresentados pela criança. Para avaliar se a ingestão está adequada, é importante considerar diferentes fatores, como a aparência da urina, o nível de disposição, a alimentação, o clima e as atividades realizadas.
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