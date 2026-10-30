Nikolas cinco dias após vitória de Lula: “Estamos de luto”

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em suas redes sociais, compartilhou o impacto que, cinco dias após a abertura das urnas do segundo turno das eleições presidenciais, ainda sente pelo resultado. “A sensação é de todos de bem nesse país. Todo lugar que eu vou é o mesmo sentimento: estamos de luto. Esse é o sentimento”, afirmou, ao reagir ao comentário de um seguidor. “Tem toda uma geração que não vai esquecer tão fácil o sentimento de pesar”, lamentou.

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O parlamentar disse que a derrota de Flávio Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “está sendo mais difícil de digerir” do que o resultado de 2022, quando Lula derrotou Jair Bolsonaro. “Em 2022 a gente era o azarão e estava preparado para perder, se perdesse. Nesse ano não tinha nenhum indicativo de que a gente perderia”, lamentou.

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Em desabafo no stories de seu perfil no instagram, na qual tem 26 milhões de seguidores, o deputado federal mais votado da história do Brasil mandou um recado para os eleitores brasileiros: “Que Deus os proteja.” Ele também revelou os planos para os próximos dias: “Recuperar as forças, continuar confiando na vontade de Deus e trabalhar.”