Após disputa acirrada com Netflix, Paramount conclui aquisição da Warner por US$ 110 bilhões

A necessidade de aumentar a receita também será um dos principais desafios de David Ellison, que assumirá o comando executivo e a direção criativa do conglomerado. Filho do cofundador da Oracle Larry Ellison, ele criou a Skydance em 2010 e ganhou espaço em Hollywood ao participar da produção de sucessos como "Top Gun: Maverick". Foto: Reprodução