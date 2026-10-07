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Após disputa acirrada com Netflix, Paramount conclui aquisição da Warner por US$ 110 bilhões

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Redação Flipar
  • A fusão também reúne estúdios responsáveis por franquias de grande alcance, entre elas
    A fusão também reúne estúdios responsáveis por franquias de grande alcance, entre elas "Harry Potter", "Batman", "Missão: Impossível" e "Top Gun". Antes de concluir o acordo, outras gigantes do mercado como Netflix e Comcast tentaram a compra da Warner Bros. Discovery, porém não tiveram sucesso. Foto: Brad Weaver/Unsplash
  • Ainda assim, a Skydance ainda ficará abaixo da Netflix, que conta com mais de 300 milhões de assinantes. Apesar da escala alcançada, a Skydance já começa sua trajetória com um desafio financeiro expressivo, já que carregará cerca de US$ 80 bilhões em dívidas.
    Ainda assim, a Skydance ainda ficará abaixo da Netflix, que conta com mais de 300 milhões de assinantes. Apesar da escala alcançada, a Skydance já começa sua trajetória com um desafio financeiro expressivo, já que carregará cerca de US$ 80 bilhões em dívidas. Foto: Venti Views/Unsplash
  • Para reduzir essa pressão, a companhia pretende cortar aproximadamente US$ 6 bilhões em custos, com parte das economias prevista a partir da integração de sistemas tecnológicos, serviços de streaming e contratos de computação em nuvem.
    Para reduzir essa pressão, a companhia pretende cortar aproximadamente US$ 6 bilhões em custos, com parte das economias prevista a partir da integração de sistemas tecnológicos, serviços de streaming e contratos de computação em nuvem. Foto: Glenn Carstens-Peters/Unsplash
  • A necessidade de aumentar a receita também será um dos principais desafios de David Ellison, que assumirá o comando executivo e a direção criativa do conglomerado. Filho do cofundador da Oracle Larry Ellison, ele criou a Skydance em 2010 e ganhou espaço em Hollywood ao participar da produção de sucessos como
    A necessidade de aumentar a receita também será um dos principais desafios de David Ellison, que assumirá o comando executivo e a direção criativa do conglomerado. Filho do cofundador da Oracle Larry Ellison, ele criou a Skydance em 2010 e ganhou espaço em Hollywood ao participar da produção de sucessos como "Top Gun: Maverick". Foto: Reprodução
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