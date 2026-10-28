Hitachi apresenta a Hitachi Digital, uma nova empresa global de serviços digitais que transforma nuvem, dados e IA em resultados de negócios mensuráveis

A Hitachi, Ltd. (TSE:6501, “Hitachi”) anunciou hoje planos para lançar a Hitachi Digital Inc. (“Hitachi Digital”), uma nova empresa global de serviços digitais, em 1º de abril de 2027, em conformidade com o plano de integração anunciado em janeiro de 20261. A Hitachi Digital reunirá as subsidiárias da Hitachi nos EUA — GlobalLogic Inc. (“GlobalLogic”) e Hitachi Digital Services LLC (“Hitachi Digital Services”) — sob uma única empresa que utiliza a marca Hitachi, com uma campanha de marca sendo lançada hoje. A Hitachi Digital conduzirá, de forma consistente, a transformação digital corporativa na convergência entre nuvem, dados e IA, visando resultados de negócios concretos.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261027973539/pt/

Hitachi unveils a new global digital services company turning cloud, data and AI into measurable business outcomes: Hitachi Digital

Com aproximadamente 35.000 profissionais em 27 países e mais de 880 clientes ativos, a Hitachi Digital combina engenharia de produtos e software com sistemas corporativos e experiência operacional, respaldada por mais de 100 anos de vivência da Hitachi na construção e operação de infraestruturas de missão crítica.

A Hitachi Digital entrega soluções sustentáveis ??que abrangem tanto a infraestrutura tecnológica física quanto a digital, desenvolvendo novos produtos digitais e capacidades de IA para seus clientes, modernizando o núcleo operacional das empresas e garantindo uma execução confiável em grande escala. O sucesso dessa combinação diferenciada será impulsionado pelas equipes dedicadas da Hitachi Digital — com destaque para os Forward Deployed Engineers (FDEs) — que oferecem suporte a clientes ao redor do mundo.

“Nossos clientes precisam de um parceiro que compreenda o funcionamento do setor, mantenha relacionamentos sólidos dentro do ecossistema tecnológico e, ao mesmo tempo, desenvolva inovações, modernize a infraestrutura existente e garanta a continuidade de todas as operações na empresa”, afirmou Anand Birje, CEO e presidente do Conselho da Hitachi Digital. “A Hitachi Digital une engenharia digital e operações em uma única organização, com alcance global e o respaldo da profunda experiência industrial da Hitachi. Podemos ser o parceiro de confiança dos nossos clientes, da estratégia às operações, desenvolvendo as soluções das quais o mundo depende.”

Impulsionando a transformação digital em escala

A Hitachi Digital atuará como parceira estratégica ao longo de todo o ciclo de vida da transformação, trazendo profundo conhecimento setorial em segmentos verticais-chave e linhas de serviço voltadas para a era da IA ??— incluindo IA Física, Dados e Inteligência, Nuvem e Engenharia de Confiabilidade de Sites (SRE), além de Aplicações Corporativas. Os insights e a expertise técnica adquiridos por meio da prestação desses serviços abrangentes continuarão a impulsionar nosso diferencial em propriedade intelectual (IP), incluindo o HMAX da Hitachi (“HMAX”) — um conjunto de soluções de última geração que leva o poder da IA ??à infraestrutura social. Além disso, nossas parcerias estratégicas, que abrangem toda a pilha tecnológica — da camada de dados aos laboratórios de IA de vanguarda — serão multiplicadas e ampliadas.

As duas empresas, ao se unirem sob a marca Hitachi Digital, foram reconhecidas por importantes analistas do setor por suas capacidades diferenciadas, conquistando, em classificações da ISG Research, a posição de líder nas categorias de Robótica Inteligente e Serviços de IA Física, Serviços de Engenharia Digital e Serviços de IA Generativa.

“A Hitachi Digital Services foi reconhecida por conectar inteligência edge ?, robótica e camadas de decisão impulsionadas por IA em ambientes seguros e de missão crítica. A GlobalLogic demonstrou uma força diferenciada em áreas como design aumentado, serviços de P&D, operações inteligentes, experiências conectadas, além de serviços integrados de plataformas e aplicações, destacando-se por meio de consultoria, engenharia com foco em IA e profundo conhecimento do setor. Esses resultados são fruto daquilo que hoje constitui o diferencial da Hitachi Digital: uma fusão entre uma sólida herança industrial e a orquestração de IA de nível empresarial”, afirmou Gowtham Sampath, diretor assistente e analista principal da ISG Research.

Acelerando a IA física

O que também diferencia a Hitachi Digital é o vasto conhecimento do Grupo Hitachi em tecnologia operacional (OT) e em domínios específicos de negócios industriais. Com base nesse conhecimento, a Hitachi Digital acelerará a implementação de IA corporativa e IA física em setores como manufatura, mobilidade e energia, além de atuar em todo o Grupo Hitachi por meio de suas iniciativas de “cliente zero”. No primeiro semestre, a receita proveniente de sinergias entre a Hitachi Digital e o Grupo Hitachi cresceu 46% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Um elemento central do trabalho no Grupo Hitachi — e além dele — são os FDEs da empresa, que atuam diretamente nos ambientes operacionais dos clientes para colocar em prática essas capacidades de IA. Essas equipes, compostas por especialistas em IA, cientistas de dados e engenheiros, trabalham em conjunto com clientes e parceiros tecnológicos para aplicar novas capacidades de IA e digitais em ambientes corporativos e operacionais complexos.

A Hitachi Digital continuará a expandir sua escala por meio de investimentos em talentos nas áreas de IA, dados e nuvem — incluindo profissionais de engenharia de desenvolvimento (FDEs) —, além de ampliar alianças e realizar aquisições em todo o ecossistema tecnológico. A Hitachi Digital também impulsionará a adoção do Lumada 3.0, fomentando a cocriação para a inovação dos clientes e dando continuidade à expansão de seus negócios.

“Com o lançamento da Hitachi Digital, a Hitachi evoluirá para uma empresa global de serviços digitais, capaz de oferecer soluções de ponta a ponta que abrangem desde IA corporativa até IA física”, afirmou Jun Abe, vice-presidente executivo e chefe do setor de Sistemas e Serviços Digitais da Hitachi. “Ao unir a engenharia digital da GlobalLogic à experiência corporativa e operacional da Hitachi Digital Services — contando com a equipe FDE como força motriz — e somando a isso o conhecimento da Hitachi em tecnologia operacional (OT) e sua expertise em infraestrutura social, trabalharemos lado a lado com nossos clientes durante toda a sua transformação de negócios, ajudando a maximizar a criação de valor. Por meio dessas iniciativas, impulsionaremos significativamente a transformação digital de nossos clientes em escala global, promoveremos o crescimento do Lumada 3.0 e contribuiremos para a sociedade harmoniosa idealizada no plano de gestão da Hitachi, o ‘Inspire 2027’.”

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Contextualização: Hitachi Digital Inc.

Sobre a Hitachi Digital Inc.

A Hitachi Digital, uma subsidiária integral da Hitachi, Ltd., é uma empresa global de serviços digitais que ajuda organizações em setores complexos e de missão crítica a transformar nuvem, dados e IA em resultados de negócios mensuráveis. Formada pela união da GlobalLogic com a Hitachi Digital Services, a empresa integra engenharia e operações digitais — abrangendo desde IA corporativa até IA física — e conta com aproximadamente 35.000 profissionais em 27 países. A Hitachi Digital desenvolve soluções das quais o mundo depende. Acesse www.hitachidigital.com.

Sobre a Hitachi, Ltd.

Por meio de seu negócio de Inovação Social (Social Innovation Business – SIB), que integra TI, TO (Tecnologia Operacional) e produtos, a Hitachi busca ser líder global na transformação contínua da infraestrutura social por meio do digital, contribuindo para uma sociedade harmoniosa, na qual o meio ambiente, o bem-estar e o crescimento econômico estejam em equilíbrio. A Hitachi atua mundialmente em quatro setores – Sistemas e Serviços Digitais, Energia, Mobilidade e Indústrias Conectadas –, além de contar com uma unidade de negócios estratégica (SIB) voltada para novas áreas de crescimento. Tendo o Lumada como base, a Hitachi gera valor ao combinar dados, tecnologia e conhecimento setorial para solucionar desafios de seus clientes e da sociedade. A receita referente ao ano fiscal de 2025 (encerrado em 31 de março de 2026) totalizou 10.586,7 bilhões de ienes; a empresa conta com 606 subsidiárias consolidadas e aproximadamente 290.000 colaboradores em todo o mundo. Acesse www.hitachi.com.

Aviso sobre marcas registradas

Todas as marcas registradas e nomes de produtos são de propriedade de seus respectivos titulares.

1 Comunicado à imprensa de 29 de janeiro de 2026: Hitachi anuncia planos de integrar a GlobalLogic e a Hitachi Digital Services para acelerar o crescimento global do Lumada 3.0

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Amanda Naiman

Diretora de Comunicações, Hitachi Digital

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