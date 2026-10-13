Startup curitibana NNYAGENCY registra 59?milhões de votos

A startup de Curitiba NNYAGENCY atuou em campanhas eleitorais que, somadas, envolveram mais de 59 milhões de votos em 14 estados brasileiros, demonstrando a capacidade de aplicar tecnologia, criatividade e análise de dados ao cenário político nacional.

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A operação abrangeu candidaturas de 12 deputados estaduais, 17 deputados federais, 7 senadores e 11 governadores, o que evidencia a amplitude dos projetos desenvolvidos a partir da sede da agência para diferentes realidades regionais.

Segundo o CEO Junior Ribas, "tecnologia é ferramenta, mas quem interpreta os dados, entende o momento e toma as decisões é a equipe.” Ele ressalta que o fator humano permanece essencial para transformar informações em estratégia eleitoral.

Ribas aponta que a ansiedade dos candidatos costuma interferir na construção da mensagem, levando-os a priorizar ideias pessoais em vez das necessidades do eleitorado. Para a equipe, o papel da agência é orientar a apresentação da história do candidato de forma a alcançar o público.

A proposta da NNYAGENCY combina produção de conteúdo, plataformas digitais, monitoramento de métricas e segmentação de público, permitindo adaptar a comunicação ao comportamento dos eleitores em cada estado. O modelo demonstra que empresas de tecnologia e comunicação podem emergir fora dos grandes centros tradicionais e alcançar relevância nacional.

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Com a soma dessas campanhas atendidas, a startup reforça sua estratégia de expansão e consolida a importância da integração entre tecnologia e expertise humana na comunicação política contemporânea.