“Shadow Productivity”: os ganhos com IA que as empresas não conseguem enxergar

A entrega chegou antes do prazo, mas ninguém sabe exatamente como. Esse cenário já é comum nas empresas em que funcionários usam inteligência artificial com contas pessoais, extensões instaladas por conta própria e fluxos criados sem padrão corporativo. O fenômeno tem nome: Shadow Productivity.

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O termo é usado por Alexandre Azevedo, CEO da White Cube, empresa do Grupo Think que desenvolve o White Conductor (www.whiteconductor.com.br), para descrever ganhos de produtividade que acontecem de verdade, mas ficam dispersos, pouco visíveis e dependentes de quem os criou. O conceito aparece ao lado de outro mais conhecido, o Shadow AI, que é o uso de IA fora da visibilidade e das regras da empresa.

“Enquanto a empresa define suas regras, o colaborador já encontrou ferramentas para trabalhar.”

O que se perde no caminho

Segundo Azevedo, o Shadow AI mostra que existe uma demanda real por ferramentas úteis e disponíveis. O problema está no que vem depois. Como o método fica com o profissional, a liderança não consegue repetir o processo, avaliar a qualidade do que foi feito nem passar o aprendizado para outras equipes.

O efeito aparece nos números. Em pesquisa global da McKinsey publicada em agosto de 2026, com 1.719 participantes em 97 países, 80% relataram melhora na produtividade individual, mas 37% apontaram contribuição positiva da IA ao EBIT, o lucro antes de juros e impostos.

“A empresa paga pela mesma descoberta várias vezes.”

Alerta para dados e LGPD

A dispersão também enfraquece o controle sobre dados, acessos, retenção de informações e custos. Quando há tratamento de informações pessoais, lembra o executivo, a organização precisa observar os princípios e as medidas de segurança previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Uma ferramenta pessoal usada para analisar um documento com dados de clientes, por exemplo, sai do alcance das regras da empresa.

Atrair em vez de proibir

Para Azevedo, a resposta não passa por proibir, e sim por oferecer um ambiente corporativo que atraia esse uso. Ferramentas adequadas, regras fáceis de entender e proteção das informações ajudam a trazer a iniciativa individual para dentro de uma estrutura que a empresa consegue governar.

O White Conductor foi construído com essa lógica. A plataforma reúne acesso a vários modelos de IA, governança, auditoria e gestão de consumo, além de um repositório de prompts e painéis de uso e custos.

Como identificar e resolver

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A Shadow Productivity é o ganho com IA que acontece mas fica invisível para a gestão. Ela aparece quando as entregas aceleram sem que a empresa saiba como, quando os métodos dependem de uma só pessoa e quando o uso de dados escapa das regras internas. A correção passa por um ambiente oficial atrativo, regras claras e mecanismos para registrar e compartilhar o que funciona.