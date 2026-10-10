Cristiano Ronaldo é suspenso após deixar concentração da seleção portuguesa
Punição definitiva ainda está em processo; craque português pediu desculpas após o ocorrido e declarou que aceita
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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) determinou, neste sábado (10/10), a suspensão preventiva de Cristiano Ronaldo após abrir um processo disciplinar contra o atacante por ter deixado a concentração da seleção nacional.
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O procedimento foi encaminhado à Comissão de Instrução Disciplinar e recebeu caráter de urgência, mas ainda não há uma definição sobre a punição definitiva do jogador.
A decisão se deu após o episódio de 30 de setembro, quando o camisa 7 deixou a concentração de Portugal em Copenhague, na Dinamarca, às vésperas do compromisso da equipe pela Liga das Nações.
O caso aconteceu em meio a um desentendimento com o técnico Jorge Jesus, depois de Cristiano não entrar em campo contra a Noruega, apesar de ter aquecido durante parte do segundo tempo.
Cristiano Ronaldo reconhece erro e aceita punição
Na última terça-feira (6/10), o atacante divulgou um comunicado em que apresentou sua versão dos acontecimentos e admitiu que não deveria ter abandonado a concentração. O português também pediu desculpas aos companheiros de seleção e aos torcedores.
Cristiano Ronaldo afirmou que o desentendimento começou após uma divergência sobre o planejamento de sua participação nos jogos. Segundo o jogador, Jorge Jesus havia combinado que ele atuaria por cerca de 30 minutos contra a Noruega, mas a substituição não aconteceu.
O atacante também declarou que a decisão de deixar o grupo foi exclusivamente sua e reconheceu que, por ser capitão da seleção, deveria responder pelo ato.
“Não sou um jogador qualquer, sou capitão de equipe e isso constitui uma agravante. Já pedi desculpa, mas sei que as atitudes têm de ter consequências”, escreveu.
Atacante voltou a marcar pelo Al-Nassr
Enquanto aguarda os próximos desdobramentos do processo disciplinar, Cristiano Ronaldo voltou a defender o Al-Nassr nessa sexta-feira (9/10). O português marcou na vitória por 3 a 0 sobre o Diriyah, pelo Campeonato Saudita, e chegou aos 980 gols na carreira.
No comunicado, o atacante afirmou que pretende continuar à disposição da seleção portuguesa após cumprir eventual punição. Ele também ressaltou que seu objetivo é seguir competindo e conquistando resultados pela equipe nacional.
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A notícia Cristiano Ronaldo é suspenso após deixar concentração da seleção portuguesa foi publicada primeiro no No Ataque por Bruno Henrique Martineli Pinheiro - Gazeta Press