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ABUSO SEXUAL

MG: tio de 44 anos é preso por suspeita de abuso contra menina de 4 anos

Investigação em Rio Paranaíba começou depois de mãe identificar ferimentos na região íntima da filha; polícia apura relatos envolvendo outras crianças da família

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
13/10/2026 18:11

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Polícia Civil apura relatos envolvendo outras crianças da família
Polícia Civil apura relatos envolvendo outras crianças da família crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 44 anos foi preso temporariamente nesta terça-feira (13/10), em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, suspeito de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, de 4 anos. A investigação da Polícia Civil (PCMG) teve início há cerca de 50 dias, depois que a mãe da criança percebeu lesões na região íntima da filha. A apuração também reúne relatos de possíveis tentativas de abuso contra outras crianças da família.

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Segundo a Polícia Civil, a mãe procurou ajuda após notar os ferimentos. Durante um encontro familiar posterior, ela teria flagrado o irmão praticando atos libidinosos na presença da menina. Diante da situação, acionou a Polícia Militar (PM).

Nesse processo, surgiram relatos de possíveis tentativas de abuso envolvendo outras crianças da família. As informações foram incorporadas ao inquérito policial.

A Justiça autorizou a prisão temporária do investigado por 30 dias. Após a detenção, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Em nota, a Polícia Civil informou que continua os levantamentos para concluir o inquérito e verificar a existência de outras possíveis vítimas. Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre os relatos investigados.

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