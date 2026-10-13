Bebê de três meses morre em Mirabela com sinais de agressão

Uma bebê que completaria três meses de vida nesta quarta-feira (14/10), morreu na manhã desta terça-feira (13/10), em Mirabela, no Norte de Minas. O corpo do bebê apresentava sinais de agressão, e os pais foram detidos sob suspeita de abuso sexual contra a criança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e acompanhado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que informou, na tarde desta terça-feira, que a ocorrência continua em andamento.

Leia Mais

O corpo da menina foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais e necropsia, que vão emitir laudos indicando se houve ou não violência. Se confirmada a agressão, os pais do bebê serão autuados em flagrante por abuso sexual. O pai tem 27 anos, e a mãe, 22.

O caso aconteceu no Bairro Bela Vista, em Mirabela (a cerca de 90 quilômetros de Montes Claros). Por volta das 8h30, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a criança, que se encontrava em parada cardiorrespiratória.

A criança foi levada para o Hospital Municipal de Mirabela, onde chegou a ser reanimada, mas não resistiu.

Conforme a PM, a equipe de médicos e enfermeiros do hospital constatou que o bebê apresentava marcas pelo corpo, com sinais de abuso sexual. Por isso, acionou os militares, que prenderam os pais da menina, apontados como principais suspeitos do abuso sexual contra a vítima.

Na tarde desta terça-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que apura as circunstâncias da morte da menina de três meses, cujos pais “foram conduzidos à Delegacia de Plantão de Montes Claros para as providências de polícia judiciária”.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, durante o atendimento médico, “foram identificadas lesões suspeitas no corpo da bebê, incluindo hematomas nos antebraços, na mandíbula, no tórax, no abdômen, nas regiões glútea e coccígea, além de edema e hematomas na região íntima”.

A corporação informou ainda que, além da necropsia, a perícia oficial compareceu à residência onde os fatos teriam ocorrido, em Mirabela, “para realizar os levantamentos técnicos”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O corpo da criança foi encaminhado ao Posto Médico Legal de Montes Claros para a realização de exame de necropsia, que deverá contribuir para o esclarecimento da causa da morte”, destaca a nota da Polícia Civil. “Outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, após conclusão dos procedimentos iniciais e conforme o avanço das investigações”, finaliza a nota.