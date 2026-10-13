Homem danifica veículos e comércios e causa tumulto na Savassi 

Um homem de 42 anos foi preso por danificar veículos e guarda-sóis de estabelecimentos comerciais no Bairro Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele também foi filmado mostrando os órgãos genitais em público. O suspeito foi agredido por populares durante uma tentativa de fuga e levado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ao Hospital João XXIII. Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão na madrugada de quinta-feira (8 /10) começou quando o homem tentou colocar fogo em um lixo próximo a um veículo de lanches. Ao ser repreendido pelo responsável da Tunay Lanches, ele teria reagido de forma agressiva, pegado uma pedra e arremessado contra a van, quebrando o para-brisa.

Durante a tentativa de fuga, o homem foi agredido por pessoas não identificadas e sofreu lesões. Os militares fizeram buscas na região e o encontraram na Rua dos Inconfidetes com a Rua Pernambuco. Suspeito de matar namorada de 22 anos por asfixia na Savassi se torna réu

Após receber atendimento médico, ele permaneceu hospitalizado sob custódia policial. Por causa da internação, a PM informou que ele não foi levado imediatamente à delegacia. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se ele foi preso depois e ainda não teve retorno.

Relato do comerciante

À reportagem, o responsável pelo Tunay Lanches contou que o homem teria provocado outros danos na região durante o mesmo episódio. Segundo ele, além dos prejuízos ao veículo de lanches, o suspeito teria arremessado pedras contra outros carros e tentado danificar um banco e entrar em um prédio. Carro capota na Savassi e dois homens estão presos dentro do veículo

O comerciante afirmou que, embora já tivesse presenciado situações semelhantes envolvendo o homem, essa foi a primeira vez que teve problemas diretamente com ele. Disse também que costumava lhe oferecer comida e que não guarda ressentimentos, mas decidiu divulgar imagens do ocorrido por considerar importante alertar outras pessoas.

Ainda segundo o comerciante, o homem voltou ao local no dia seguinte. Na ocasião, o comerciante começou a gravar a situação, com o objetivo de documentar o comportamento dele e registrar possíveis novos episódios. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia