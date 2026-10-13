Homem danifica veículos e comércios e causa tumulto na Savassi
Ele foi localizado pela PM após danificar uma van e guarda-sóis de estabelecimentos na região e levado para o hospital
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Um homem de 42 anos foi preso por danificar veículos e guarda-sóis de estabelecimentos comerciais no Bairro Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele também foi filmado mostrando os órgãos genitais em público. O suspeito foi agredido por populares durante uma tentativa de fuga e levado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ao Hospital João XXIII.
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Em seguida, ele foi até uma loja da região e danificou dois guarda-sóis. Depois, seguiu para outro estabelecimento, onde quebrou outros três. Durante a ocorrência, um vigia entrou em confronto físico com o homem, que tentou fugir e acabou sendo contido por populares.
Durante a tentativa de fuga, o homem foi agredido por pessoas não identificadas e sofreu lesões. Os militares fizeram buscas na região e o encontraram na Rua dos Inconfidetes com a Rua Pernambuco.
Após receber atendimento médico, ele permaneceu hospitalizado sob custódia policial. Por causa da internação, a PM informou que ele não foi levado imediatamente à delegacia. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se ele foi preso depois e ainda não teve retorno.
Relato do comerciante
À reportagem, o responsável pelo Tunay Lanches contou que o homem teria provocado outros danos na região durante o mesmo episódio. Segundo ele, além dos prejuízos ao veículo de lanches, o suspeito teria arremessado pedras contra outros carros e tentado danificar um banco e entrar em um prédio.
O comerciante afirmou que, embora já tivesse presenciado situações semelhantes envolvendo o homem, essa foi a primeira vez que teve problemas diretamente com ele. Disse também que costumava lhe oferecer comida e que não guarda ressentimentos, mas decidiu divulgar imagens do ocorrido por considerar importante alertar outras pessoas.
Ainda segundo o comerciante, o homem voltou ao local no dia seguinte. Na ocasião, o comerciante começou a gravar a situação, com o objetivo de documentar o comportamento dele e registrar possíveis novos episódios.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima