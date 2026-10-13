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CENTRO-SUL 

Homem danifica veículos e comércios e causa tumulto na Savassi 

Ele foi localizado pela PM após danificar uma van e guarda-sóis de estabelecimentos na região e levado para o hospital

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
13/10/2026 16:12 - atualizado em 13/10/2026 16:38

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Homem é preso após quebrar para-brisa e guarda-sóis na Savassi
Homem de 42 anos é preso após quebrar para-brisa e guarda-sóis na Savassi crédito: Reprodução

Um homem de 42 anos foi preso por danificar veículos e guarda-sóis de estabelecimentos comerciais no Bairro Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele também foi filmado mostrando os órgãos genitais em público. O suspeito foi agredido por populares durante uma tentativa de fuga e levado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ao Hospital João XXIII. 

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De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão na madrugada de quinta-feira (8/10) começou quando o homem tentou colocar fogo em um lixo próximo a um veículo de lanches. Ao ser repreendido pelo responsável da Tunay Lanches, ele teria reagido de forma agressiva, pegado uma pedra e arremessado contra a van, quebrando o para-brisa. 

Em seguida, ele foi até uma loja da região e danificou dois guarda-sóis. Depois, seguiu para outro estabelecimento, onde quebrou outros três. Durante a ocorrência, um vigia entrou em confronto físico com o homem, que tentou fugir e acabou sendo contido por populares. 

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Durante a tentativa de fuga, o homem foi agredido por pessoas não identificadas e sofreu lesões. Os militares fizeram buscas na região e o encontraram na Rua dos Inconfidetes com a Rua Pernambuco. 

Após receber atendimento médico, ele permaneceu hospitalizado sob custódia policial. Por causa da internação, a PM informou que ele não foi levado imediatamente à delegacia. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se ele foi preso depois e ainda não teve retorno. 

Relato do comerciante 

À reportagem, o responsável pelo Tunay Lanches contou que o homem teria provocado outros danos na região durante o mesmo episódio. Segundo ele, além dos prejuízos ao veículo de lanches, o suspeito teria arremessado pedras contra outros carros e tentado danificar um banco e entrar em um prédio. 

O comerciante afirmou que, embora já tivesse presenciado situações semelhantes envolvendo o homem, essa foi a primeira vez que teve problemas diretamente com ele. Disse também que costumava lhe oferecer comida e que não guarda ressentimentos, mas decidiu divulgar imagens do ocorrido por considerar importante alertar outras pessoas. 

Ainda segundo o comerciante, o homem voltou ao local no dia seguinte. Na ocasião, o comerciante começou a gravar a situação, com o objetivo de documentar o comportamento dele e registrar possíveis novos episódios. 

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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