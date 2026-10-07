Homem é preso suspeito de matar companheira dentro de casa em Minas
Mulher de 39 anos foi encontrada morta em Patos de Minas. Suspeito, de 30 anos, foi localizado após fugir de moto e se esconder em área de mata
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Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, nessa terça-feira (6/10), suspeito de matar a companheira, de 39, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O crime ocorreu no bairro Padre Eustáquio.
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Segundo informações repassadas inicialmente aos militares, o casal mantinha um relacionamento recente e teria discutido após o homem suspeitar que a mulher estivesse se relacionando com outra pessoa.
De acordo com a PM, durante o desentendimento, o suspeito teria agredido a mulher e a asfixiado. Após o crime, ele teria enviado mensagens e imagens a uma conhecida, de 22 anos, indicando o que havia ocorrido. Em seguida, teria encaminhado um vídeo no qual demonstrava intenção de tirar a própria vida.
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A Polícia Militar mobilizou equipes para localizar o suspeito. Durante o rastreamento, os militares o encontraram conduzindo uma motocicleta pertencente ao filho da vítima, de 21 anos, na região do Sumaré. Ele não obedeceu à ordem de parada e fugiu em direção à BR-365.
O homem entrou em uma estrada vicinal, abandonou a motocicleta e continuou a fuga a pé por uma extensa área de mata. A moto foi apreendida e removida por um guincho credenciado.
A PM montou uma operação de cerco e bloqueio na região, com participação de diversas equipes e do Grupo de Policiamento com Cães (GPCães). Os militares fizeram buscas na mata e nos possíveis caminhos utilizados pelo suspeito.
Enquanto a operação era realizada, os policiais também analisaram imagens de câmeras de segurança próximas à casa da vítima. As gravações permitiram identificar a chegada do homem ao imóvel durante a manhã e, posteriormente, a saída dele utilizando a motocicleta do filho da mulher.
Na residência, os militares encontraram a vítima caída em um dos cômodos. Uma equipe do Samu esteve no local e constatou a morte. A perícia realizou os trabalhos e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para os exames necessários à determinação da causa da morte.
Durante as buscas, moradores da zona rural informaram à PM que um homem com características semelhantes às do suspeito havia sido visto caminhando às margens da BR-365, no sentido de Patos de Minas.
Posteriormente, os militares receberam a informação de que ele havia chegado a uma residência no bairro Residencial Gramado. O imóvel foi cercado pelas equipes, e o homem foi localizado e preso.
Ele não resistiu à abordagem. Segundo a PM, apresentava pequenas escoriações no joelho e disse que havia se machucado ao cair da motocicleta durante a fuga. O suspeito dispensou atendimento médico e foi levado à Delegacia de Polícia Civil.
Versão do suspeito
Na delegacia, após ser informado sobre o direito ao silêncio e à presença de advogado, o homem relatou aos policiais que recebeu mensagens da vítima durante a manhã e deixou o trabalho para ir até a casa dela.
Segundo o relato apresentado pelo preso, os dois discutiram e entraram em luta corporal. Ele afirmou que segurou a mulher pelo pescoço até que ela perdesse os sinais vitais.
Ainda conforme a versão apresentada por ele, após o ocorrido, utilizou a motocicleta do filho da vítima para deixar o imóvel e seguiu em direção à BR-365. Depois de abandonar o veículo e atravessar a área de mata, teria retornado à área urbana.
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O homem disse ainda que foi até a residência onde acabou localizado, pediu ajuda e manifestou intenção de se entregar à Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante e apresentado à Polícia Civil