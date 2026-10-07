Homem é preso suspeito de matar companheira dentro de casa em Minas

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, nessa terça-feira (6/10), suspeito de matar a companheira, de 39, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O crime ocorreu no bairro Padre Eustáquio.

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Segundo informações repassadas inicialmente aos militares, o casal mantinha um relacionamento recente e teria discutido após o homem suspeitar que a mulher estivesse se relacionando com outra pessoa.

De acordo com a PM, durante o desentendimento, o suspeito teria agredido a mulher e a asfixiado. Após o crime, ele teria enviado mensagens e imagens a uma conhecida, de 22 anos, indicando o que havia ocorrido. Em seguida, teria encaminhado um vídeo no qual demonstrava intenção de tirar a própria vida.

A Polícia Militar mobilizou equipes para localizar o suspeito. Durante o rastreamento, os militares o encontraram conduzindo uma motocicleta pertencente ao filho da vítima, de 21 anos, na região do Sumaré. Ele não obedeceu à ordem de parada e fugiu em direção à BR-365.

O homem entrou em uma estrada vicinal, abandonou a motocicleta e continuou a fuga a pé por uma extensa área de mata. A moto foi apreendida e removida por um guincho credenciado.

A PM montou uma operação de cerco e bloqueio na região, com participação de diversas equipes e do Grupo de Policiamento com Cães (GPCães). Os militares fizeram buscas na mata e nos possíveis caminhos utilizados pelo suspeito.

Enquanto a operação era realizada, os policiais também analisaram imagens de câmeras de segurança próximas à casa da vítima. As gravações permitiram identificar a chegada do homem ao imóvel durante a manhã e, posteriormente, a saída dele utilizando a motocicleta do filho da mulher.

Na residência, os militares encontraram a vítima caída em um dos cômodos. Uma equipe do Samu esteve no local e constatou a morte. A perícia realizou os trabalhos e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para os exames necessários à determinação da causa da morte.

Durante as buscas, moradores da zona rural informaram à PM que um homem com características semelhantes às do suspeito havia sido visto caminhando às margens da BR-365, no sentido de Patos de Minas.

Posteriormente, os militares receberam a informação de que ele havia chegado a uma residência no bairro Residencial Gramado. O imóvel foi cercado pelas equipes, e o homem foi localizado e preso.

Ele não resistiu à abordagem. Segundo a PM, apresentava pequenas escoriações no joelho e disse que havia se machucado ao cair da motocicleta durante a fuga. O suspeito dispensou atendimento médico e foi levado à Delegacia de Polícia Civil.

Versão do suspeito

Na delegacia, após ser informado sobre o direito ao silêncio e à presença de advogado, o homem relatou aos policiais que recebeu mensagens da vítima durante a manhã e deixou o trabalho para ir até a casa dela.

Segundo o relato apresentado pelo preso, os dois discutiram e entraram em luta corporal. Ele afirmou que segurou a mulher pelo pescoço até que ela perdesse os sinais vitais.

Ainda conforme a versão apresentada por ele, após o ocorrido, utilizou a motocicleta do filho da vítima para deixar o imóvel e seguiu em direção à BR-365. Depois de abandonar o veículo e atravessar a área de mata, teria retornado à área urbana.

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O homem disse ainda que foi até a residência onde acabou localizado, pediu ajuda e manifestou intenção de se entregar à Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante e apresentado à Polícia Civil