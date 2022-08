Marido bêbado mata a mulher a facadas, em Patos de Minas

Crime aconteceu na rua Rua José Martins Filho, em Patos de Minas (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem chegou bêbado em casa e, durante briga, matou a esposa a facadas, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na noite desse domingo (7/8). O marido tinha histórico de violência contra a mulher, que já havia tentado terminar o relacionamento. Ele está foragido.Segundo informações da Polícia Militar (PM), o casal havia brigado durante a tarde e o marido saiu de casa. Ele voltou horas depois embriagado, arrombou a porta do quarto onde a mulher tentou se esconder e tentou agredir a esposa. A mulher, de 53 anos, fugiu, mas foi alcançada ainda no quintal da casa. Ele a esfaqueou mais de uma vez e ainda bateu com a cabeça dela contra o chão.Como foi possível ouvir as agressões, vizinhos pediram socorro para a mulher. Contudo, dentro da ambulância, enquanto era transportada para um unidade de saúde, a vítima morreu.Após o assassinato, o homem fugiu de moto, que foi deixada na casa de sua mãe. Apesar das buscas, ele ainda segue sem ser detido. A vítima já havia tentado terminar o casamento por causa da violência do marido, inclusive conseguindo uma medida cautelar de proteção. Mas a mulher acabou cedendo e reatado com o ex-companheiro.