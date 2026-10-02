Banda Geriatricus lança projeto audiovisual "Geriatricus Ao Vivo em SP'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Transformar músicas que atravessaram décadas em um encontro entre gerações, com irreverência, humor e muita interação com o público, tornou-se uma das marcas do Geriatricus. Agora, a banda leva essa identidade para um novo capítulo da carreira com o lançamento de “Geriatricus Ao Vivo em São Paulo”, projeto audiovisual gravado no palco do Espaço Unimed, na capital paulista.

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O novo trabalho registra em áudio e vídeo a experiência que o grupo construiu nos palcos e reúne releituras de grandes sucessos nacionais e internacionais. No repertório estão músicas como “Do Seu Lado”, “Wicked Game”, “Heaven”, “Every Breath You Take”, “Black”, “Take On Me”, “Dois Passos do Paraíso”, “Burguesinha”, “Have You Ever Seen the Rain”, “Hey Jude”, “Tempo Perdido”, “Evidências”, “Cowboy Fora da Lei”, “Camila”, “Suspicious Minds”, “Primeiros Erros” e “Boate Azul”.

A seleção traduz justamente uma das principais características do Geriatricus: a liberdade de passear por diferentes épocas e estilos. Rock, pop, sertanejo e clássicos da música brasileira dividem espaço em um repertório construído a partir de canções que permanecem vivas na memória afetiva do público.

Mais do que registrar as músicas, “Geriatricus Ao Vivo em São Paulo” foi pensado para transportar para o audiovisual a atmosfera dos shows da banda. Conhecido pela relação próxima com a plateia, o grupo combina música e entretenimento em performances descontraídas, nas quais o bom humor e a interação fazem parte do espetáculo.

Essa proposta também norteou a concepção visual do projeto. Inspirada nos grandes shows de rock, a cenografia teve como uma de suas principais referências o Guns N’ Roses e a imagem emblemática de Slash tocando guitarra diante das tradicionais caixas Marshall. A partir desse universo, o palco ganhou uma estética que remete aos grandes espetáculos do gênero, ao mesmo tempo em que preserva a personalidade irreverente do Geriatricus.

Desenvolvido especialmente para as dimensões do Espaço Unimed, o cenário conta com estruturas de LED em formato de trapézio e painéis laterais, criando uma ambientação imersiva e visualmente marcante. A grandiosidade da montagem acompanha a proposta musical do projeto e ajuda a transformar o registro em uma experiência que vai além de um show convencional.

Com “Geriatricus Ao Vivo em São Paulo”, a banda celebra as canções que marcaram diferentes épocas e reforça uma identidade construída justamente no encontro entre passado e presente. Entre clássicos, lembranças e novas interpretações, o projeto transforma a nostalgia em uma experiência leve e atual, capaz de aproximar diferentes gerações por meio da música.

Confira:

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