Vazamento de gás provoca retirada de pacientes na Santa Casa de BH

Um vazamento de gás na tarde desta quarta-feira (28/10) exigiu a retirada às pressas de pacientes do CTI Pediátrico da Santa Casa de Belo Horizonte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), cerca de três litros de ácido peracético teriam vazado de uma máquina de hemodiálise.

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Em decorrência do vazamento, quatro pessoas que estavam no recinto atingido pelo gás teriam se sentido mal. Desse total, três foram encaminhadas ao CTI. O incidente exigiu ainda o remanejamento de alguns leitos da Santa Casa.

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Uma equipe do CBMMG conseguiu neutralizar o gás. De acordo com a corporação, a situação na unidade de saúde já está controlada.