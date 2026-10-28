Assine
overlay
Início Gerais
PRODUTO PERIGOSO

Vazamento de gás provoca retirada de pacientes na Santa Casa de BH

Ácido peracético teria vazado de uma máquina de hemodiálise e atingido o CTI Pediátrico da unidade de saúde

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/10/2026 20:01

compartilhe

×
Com 1.200 leitos e 700 colaboradores, a Santa Casa de Belo Horizonte é responsável por 3,5 milhões de atendimentos por ano
Ácido peracético teria escapado de uma máquina de hemodiálise crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press – 17/10/2024

Um vazamento de gás na tarde desta quarta-feira (28/10) exigiu a retirada às pressas de pacientes do CTI Pediátrico da Santa Casa de Belo Horizonte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), cerca de três litros de ácido peracético teriam vazado de uma máquina de hemodiálise.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em decorrência do vazamento, quatro pessoas que estavam no recinto atingido pelo gás teriam se sentido mal. Desse total, três foram encaminhadas ao CTI. O incidente exigiu ainda o remanejamento de alguns leitos da Santa Casa.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma equipe do CBMMG conseguiu neutralizar o gás. De acordo com a corporação, a situação na unidade de saúde já está controlada.

Tópicos relacionados:

gas vazamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay