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VISITA DO MINISTRO A MINAS

Universidade Federal de Uberlândia terá curso de medicina em 2027

O anuncio foi feito pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, na unidade de ensino, em agenda nesta quarta (21/10)

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
21/10/2026 20:23 - atualizado em 21/10/2026 20:25

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O ministro assinou termo de compromisso que autoriza a realização do curso de medicina na UFU
O ministro assinou termo de compromisso que autoriza a realização do curso de medicina na UFU crédito: Ângelo Miguel / MEC

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Triângulo Mineiro, passará a ter curso de medicina em 2027. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, em evento na unidade de ensino nesta quarta (21/10). Ele assinou um termo de compromisso que permite a realização do bacharel. 

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"A autorização do Ministério da Educação permite que 60 vagas possam ser instaladas e também disponibiliza R$ 10 milhões para que possam ser comprados equipamentos que faltam, além de permitir que sejam feitas adaptações", contou Barchini. 

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O novo curso será ministrado no campus Pontal, em Ituiutaba, na mesma região. A previsão é a de que as aulas comecem no segundo semestre de 2027 e que anualmente sejam disponibilizadas 60 vagas para pleito. 

Agenda em Minas

O ministro cumpriu agenda no estado durante esta quarta. Na parte da manhã ele visitou o novo campus do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas.

No início da tarde, ele esteve na inauguração do Parque Tecnológico, do IFTM, do campus de Uberaba, no Triângulo Mineiro. 

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*Estagiário sob supervisão oda subeditora Regina Werneck

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