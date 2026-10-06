Lionel Mpasi jogou a Copa de 2026 de forma irregular, diz jornal (Lionel Mpasi defende finalização de Bellingham em Inglaterra x RD Congo)

A Fifa permitiu que a República Democrática do Congo disputasse a Copa do Mundo de 2026 mesmo com um jogador sem a documentação necessária para representar a seleção africana. A denúncia foi revelada pelo jornal norte-americano The New York Times e aponta para a situação do goleiro Lionel Mpasi, titular da equipe congolesa.

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Nascido na França, o atleta defendeu as seleções de base do país europeu antes de mudar de nacionalidade esportiva para atuar pela RD Congo. No entanto, documentos internos da entidade teriam comprovado que o processo de mudança de associação junto à entidade não foi formalmente concluído a tempo.

Entenda o caso e a denúncia da Nigéria

A contestação começou durante a disputa das Eliminatórias Africanas para o Mundial. Após ser eliminada pela RD Congo na fase decisiva de repescagem, a Federação Nigeriana de Futebol (NFF) apresentou uma contestação formal à Fifa alegando a inegibilidade do goleiro.

Segundo o ex-presidente da federação nigeriana, Ibrahim Musa Gusau, a Fifa rejeitou o recurso sob alegações técnicas de prazo, sem aprofundar publicamente a análise jurídica para evitar uma crise de grandes proporções no evento.

Lionel Mpasi, goleiro de RD Congo (foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Relatórios internos do departamento jurídico da Fifa chegaram a avaliar diferentes punições antes da repescagem e do torneio internacional:

Aplicação de multa financeira à federação congolesa;

Perda dos pontos das partidas das eliminatórias em que Mpasi atuou;

Concessão da vaga na repescagem para a Nigéria (ou para Burkina Faso, dependendo da combinação de jogos);

Exclusão da RD Congo da Copa do Mundo.

Apesar dos cenários identificados pelo corpo jurídico, a direção da entidade optou por manter a seleção congolesa no torneio sem aplicação de sanções esportivas, sob a justificativa de que a denúncia nigeriana havia sido entregue fora do prazo estipulado pelo regulamento.

Campanha no Mundial de 2026

Com a autorização da Fifa, Mpasi esteve no elenco da RD Congo no Mundial. No Grupo H, a seleção africana perdeu para Portugal e Colômbia, mas venceu o Uzbequistão e garantiu vaga nas oitavas de final. A campanha do país encerrou-se no mata-mata com a eliminação diante da Seleção Inglesa.

Em resposta ao The New York Times, a Fifa informou que a decisão foi tomada de forma independente por seus órgãos disciplinares com base nas regras vigentes e nos documentos apresentados na ocasião, ressaltando que o presidente Gianni Infantino não participou da deliberação sobre o caso.

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