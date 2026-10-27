Cães de rua precisam de amor, diz especialista, mas um detalhe sobre a reação de cada animal pode mudar a forma de encarar a nova rotina de convivência em casa

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Ter animais de estimação em casa, a exemplo de cães ou gatos, contribui para o bem-estar emocional e fortalece laços afetivos. A companhia desses bichos diminui a sensação de solidão e desenvolve valores voltados à responsabilidade, ao respeito e ao cuidado com outros seres vivos. A convivência com um cão resgatado das ruas pode apresentar desafios para algumas famílias, visto que o histórico e as vivências anteriores do animal são desconhecidos.

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Para construir uma ligação sólida com o pet, o treinador canino César Millán destaca a necessidade de oferecer afeto, paciência e confiança. Em publicação veiculada pelo canal "Bunko", o especialista afirma que os cães resgatados precisam de carinho e compreensão para se adaptarem ao novo espaço.

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Adaptação e convivência no novo lar

A entrada do cão na residência deve ocorrer de forma gradual, respeitando o comportamento e as necessidades do animal. A postura dos tutores tem papel determinante para gerar segurança e estabelecer uma rotina harmoniosa entre os moradores. Millán sintetiza sua metodologia com a frase “Reabilito cães, adestro pessoas”.

Educar um animal recolhido não significa impor autoridade, mas entender demandas específicas e assumir a responsabilidade pela assistência ao cão. De acordo com o jornal "Clarín", o adestrador contesta preconceitos sobre raças determinadas e salienta que o foco deve recair na conduta do pet e nas ações dos proprietários.

Nas casas onde vivem crianças, a integração exige supervisão contínua de adultos. Cabe aos responsáveis instruir os pequenos sobre as formas seguras de interagir com os animais.

Estímulo e rotina dos cães Schnauzer

Características de raças específicas também influenciam o convívio diário. Uma publicação do portal "PetMD", revisada pela veterinária Barri J. Morrison, indica que os cães da raça Schnauzer miniatura se destacam pela inteligência e aptidão para o aprendizado, embora demandem treinamento variado e estímulo constante.

Com direcionamento adequado, o animal consegue interagir bem com crianças e outros cães. Esse perfil aprecia a proximidade dos familiares, mantém postura vigilante e apresenta tendência a latir diante de estímulos diferentes.

Profissionais citados pelo veículo "Canal 26" apontam que a conduta do Schnauzer recebe influência direta da socialização e do adestramento. Para alcançar um convívio equilibrado, modular latidos e conduzir a energia da raça, veterinários recomendam três práticas: