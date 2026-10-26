Senador desembarca em Brasília para ‘garantir normalidade institucional’

O senador reeleito Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) disse à coluna sentir “alívio” com a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2026, mas ponderou que é preciso “garantir a normalidade institucional”.

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Ele afirmou que ainda nesta segunda-feira, 26, desembarcará em Brasília para defender que o Congresso “volte à sua normalidade”, com a realização de sessões, e que “nós mostremos a necessidade de se respeitar uma soberana decisão adotada” nas urnas.

“Não nos surpreende, mas a gente ainda acreditava que o bolsonarismo tivesse um mínimo de sensatez e de respeito público e pudesse aceitar o resultado”, comentou.

Veneziano acrescentou que, diferentemente de 2022, o país está, no entender dele, “mais sólido em termos institucionais” e que o ambiente, mesmo que conflagrado, é outro.

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“De qualquer forma, em face de uma realidade presente no Congresso, sempre é bom que nós estejamos prevenidos para qualquer tentativa fora das regras institucionais”, emendou.