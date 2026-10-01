Festa Retrô 2Mil estreia com Dead Fish, Pe Lanza e HEVO84

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O rock brasileiro dos anos 2000 ganha um novo ponto de encontro com a estreia da Festa Retrô 2Mil. O projeto realiza sua primeira edição em 24 de outubro, no Tork n’ Roll, em Curitiba, com shows de Dead Fish, Pe Lanza e HEVO84 e participações de Aléxia, Beto (Replace), Julies e Yas. Em 21 de novembro, chega ao Juventus Live Hall, na Mooca, em São Paulo, reunindo Dead Fish, Hateen, Pe Lanza, HEVO84 e Replace.

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Em vez de organizar uma noite de lembranças isoladas, a Retrô 2Mil constrói um encontro entre repertórios que ajudaram a moldar diferentes caminhos da música jovem brasileira — do impacto político e urgente do hardcore à explosão popular do emo e do pop-punk. O elo entre as duas datas é a permanência dessas canções: obras que continuam sendo tocadas, ouvidas e transmitidas a um público que não viveu necessariamente seu lançamento.

A presença do Dead Fish dá ao evento uma dimensão histórica. Com mais de três décadas de carreira, a banda capixaba é uma referência incontornável do hardcore nacional e chega à festa depois de uma passagem pelo Japão. Músicas como “A Urgência”, “Proprietários do Terceiro Mundo”, “Sonho Médio” e “Tango” mostram por que o grupo ocupa um lugar que não depende de nostalgia para se sustentar.

Pe Lanza é outro elo entre as duas cidades. Vocalista da Restart, ele apresenta canções de sua carreira solo e sucessos associados à banda, que em 2026 vê seu terceiro álbum de estúdio, “Geração Z”, completar 15 anos. Faixas como “Recomeçar”, “Levo Comigo”, “Menina Estranha” e “Minha Estrela” transformaram o grupo em um dos símbolos do pop-rock brasileiro daquele período.

A HEVO84 completa o núcleo principal do projeto. Depois de retornar aos palcos em 2022, após oito anos de hiato, a banda lançou a YouTube Session “EMO VIVE Nostalgia”, com sete faixas e participações de Julies, Beto (Replace), Aléxia e Yas. Em Curitiba, esses convidados voltam a dividir o palco, criando um desdobramento ao vivo das conexões estabelecidas no projeto audiovisual.

A edição paulistana amplia o recorte da festa com dois nomes que ajudam a contar a trajetória do emo no país. Formado em 1994, o Hateen vive um ano simbólico: o álbum “Procedimentos de Emergência” completa 20 anos em 2026. O disco reúne músicas como “1997” e “Quem Já Perdeu Um Sonho Aqui?”. A banda também trabalha em um novo álbum, ainda sem título, repertório ou cronograma oficialmente divulgados.

O Replace fecha a escalação de São Paulo e representa a geração que levou emo e pop-punk a uma escala nacional. Ao aproximar artistas com percursos e sonoridades particulares, a Festa Retrô 2Mil não tenta congelar os anos 2000: mostra que suas músicas continuam encontrando palco, plateia e novos significados.

Serviço — Festa Retrô 2Mil Curitiba

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Tork n’ Roll

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1695 — Rebouças, Curitiba/PR

Atrações: Dead Fish, Pe Lanza, HEVO84, Aléxia, Beto (Replace), Julies e Yas

Ingressos: https://compreingressos.com.br/evento/retro-2mil-curitiba-1

Serviço — Festa Retrô 2Mil São Paulo

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Data: 21 de novembro de 2026

Abertura dos portões: 18h

Início dos shows: 19h

Local: Juventus Live Hall

Endereço: Rua Juventus, 690 — Mooca, São Paulo/SP

Atrações: Dead Fish, Hateen, Pe Lanza, HEVO84 e Replace

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/34062/retro-2-mil-com-dead-fish-pelanza-hevo84-hateen-e-mais

Classificação: 18 anos

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