Do brete ao celular: PecFort aposta em tecnologia que automatiza a identificação animal e transforma o manejo no campo.

Imagine um bovino entrando no brete de contenção e sendo identificado automaticamente, sem que nenhum funcionário precise se aproximar para realizar a leitura de seu brinco eletrônico ou digitar sua numeração!

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Em poucos instantes, a identificação do animal é transmitida diretamente para o celular, tablet ou notebook utilizado pela equipe no curral/manejo, permitindo que informações de pesagem, manejo nutricional e controle reprodutivo sejam registradas com maior agilidade e precisão.

Essa tecnologia, que representa um avanço na automação das atividades pecuárias, é uma das soluções oferecidas pela PecFort Soluções em Identificação Animal, empresa brasileira fundada em 2005 que vem apostando na combinação entre inovação, qualidade e eficiência operacional para atender às necessidades dos produtores rurais.

Em um setor onde tempo, mão de obra e confiabilidade das informações impactam diretamente os resultados econômicos das propriedades, a PecFort busca demonstrar que a identificação animal deixou de ser apenas uma necessidade de controle e passou a representar uma importante ferramenta de produtividade e gestão.

Leitura automática: mais tecnologia e menos trabalho manual no curral.

Entre os diferenciais tecnológicos da PecFort está seu sistema de leitura eletrônica autônoma, que permite a instalação de um bastão leitor próximo à janela do brete de contenção.

Quando o animal, devidamente identificado com um dispositivo eletrônico compatível, é contido na pescoceira, o equipamento realiza automaticamente a captação de sua identificação e transmite o número para o dispositivo utilizado pelo operador.

Com isso, uma atividade que tradicionalmente exigiria a participação direta de um funcionário pode acontecer sem intervenção manual na leitura, reduzindo a possibilidade de erros de anotação e permitindo que a equipe concentre seus esforços em outras atividades do manejo.

A tecnologia contribui para otimizar operações como pesagens, avaliações zootécnicas, procedimentos reprodutivos e acompanhamento nutricional, tornando o fluxo de trabalho mais organizado e eficiente.

Além dessa solução, a PecFort comercializa outros modelos de bastões leitores eletrônicos, desenvolvidos para oferecer rapidez, praticidade e estabilidade de comunicação.

Segundo a empresa, seus leitores apresentam compatibilidade com mais de 30 softwares de gestão pecuária utilizados no Brasil, permitindo integração com diferentes rotinas e sistemas de gerenciamento dos rebanhos.

Os equipamentos oferecem conectividade com dispositivos móveis e computadores, incluindo plataformas iOS e Android, conforme as interfaces disponíveis e os sistemas utilizados. As baterias de lítio de longa duração também favorecem operações prolongadas no campo.

O resultado é a possibilidade de transformar a identificação individual em informação disponível para a tomada de decisões, com menor dependência de processos manuais.

Aplicadores inovadores: tecnologia que protege o animal e reduz prejuízos

A preocupação da PecFort com a eficiência do manejo também está presente nos equipamentos utilizados para aplicar os identificadores nas orelhas dos animais.

Um dos destaques é o aplicador PEC 7, desenvolvido com dois mecanismos que atuam para reduzir o risco de lesões durante a aplicação dos brincos: o retorno automático das mandíbulas após o acionamento e a movimentação da agulha, que oferece maior flexibilidade diante de movimentos inesperados do animal.

Essas características ajudam a diminuir o risco de lesão nas orelha, problema que pode provocar ferimentos, favorecer o desenvolvimento de miíases, popularmente conhecidas como bicheiras, e exigir intervenções posteriores para tratamento.

Para o produtor rural, evitar essas ocorrências significa não apenas preservar o bem-estar dos animais, mas também reduzir possíveis gastos com medicamentos, retrabalho da equipe e consequências indesejadas para o desempenho produtivo do rebanho.

Outro destaque é o aplicador elétrico acionado por bateria, que substitui parte do esforço manual do operador por um mecanismo motorizado.

A solução proporciona maior praticidade e conforto durante a aplicação dos identificadores, especialmente em propriedades que realizam procedimentos em grandes quantidades de animais.

Com essas tecnologias, a PecFort reforça uma proposta: desenvolver equipamentos que atendam simultaneamente às necessidades de quem trabalha no curral e dos animais submetidos ao manejo.

Mais de duas décadas de experiência e qualidade reconhecida internacionalmente.

Fundada em 2005, a PecFort construiu sua trajetória no setor de identificação animal atendendo produtores e diferentes sistemas de criação em todo o território brasileiro.

A empresa possui credenciamento junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) para o fornecimento de identificadores destinados ao SISBOV e informa manter registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás.

Outro importante diferencial é sua relação com o International Committee for Animal Recording (ICAR), uma das principais referências internacionais em padronização, avaliação e certificação de dispositivos de identificação animal.

A PecFort integra a entidade como membro associado e possui produto eletrônico registrado em sua relação oficial de dispositivos certificados.

Os protocolos de avaliação do ICAR abrangem, conforme a categoria do equipamento e o tipo de certificação, requisitos como conformidade técnica, resistência mecânica, retenção, legibilidade e durabilidade.

Para o produtor, esses critérios têm importância prática. Afinal, um identificador precisa permanecer fixado e legível durante o período de utilização, suportando as condições de exposição ao sol, à chuva, ao atrito e aos movimentos naturais dos animais.

A perda prematura de um identificador ou o desaparecimento de sua numeração pode comprometer registros, provocar retrabalho e dificultar a continuidade do histórico individual.

Identificar corretamente um animal não significa apenas atribuir um número, mas preservar sua identidade e permitir que seu histórico produtivo, sanitário e reprodutivo seja acompanhado ao longo do tempo.

É justamente essa continuidade das informações que permite ao produtor tomar decisões mais seguras sobre alimentação, reprodução, sanidade, desempenho e comercialização dos animais.

Rastreabilidade e exportação: preparada para as exigências do mercado

A crescente demanda por transparência, segurança sanitária e rastreabilidade também vem transformando a identificação animal em um elemento estratégico para a competitividade da pecuária brasileira.

A PecFort atua no fornecimento de identificadores destinados ao Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (SISBOV), utilizado no atendimento a exigências de rastreabilidade individual, incluindo requisitos aplicáveis à exportação de carne bovina para a União Europeia.

Nesse contexto, a qualidade dos identificadores é essencial para sustentar a identificação individual e a confiabilidade dos registros exigidos pelos sistemas de certificação e controle.

O tema ganha ainda mais importância com o avanço do Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (PNIB), iniciativa brasileira que prevê a ampliação gradual da identificação individual dos rebanhos e o fortalecimento das informações sanitárias e de rastreabilidade.

Com sua experiência e portfólio tecnológico, a PecFort busca acompanhar essa transformação, oferecendo soluções tanto para produtores que já trabalham com sistemas oficiais de rastreabilidade quanto para aqueles que desejam aprimorar a gestão interna de suas propriedades.

Identificação personalizada para cada propriedade e sistema de criação.

Embora a identificação eletrônica esteja ganhando espaço, os identificadores visuais tradicionais continuam exercendo papel fundamental na rotina das fazendas.

Por isso, a PecFort mantém uma linha diversificada de brincos de identificação, com diferentes tamanhos, formatos e cores, destinados a bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos.

Os produtos podem receber personalização com o nome da propriedade, marcas dos produtores, numerações e outras informações, utilizando tecnologia de gravação a laser para favorecer a legibilidade e a durabilidade das marcações.

A variedade de modelos permite atender animais de diferentes portes e idades, respeitando as particularidades de cada espécie e sistema de criação.

A utilização de cores e identificações personalizadas também facilita a organização visual dos rebanhos, a separação de categorias e a execução das atividades diárias.

Dessa maneira, a PecFort atende tanto produtores que buscam soluções simples e práticas quanto operações que demandam identificação eletrônica e integração com sistemas avançados de gestão.

De Goiânia para todo o Brasil: estoque e agilidade no atendimento.

Localizada em Goiânia, no coração do Centro-Oeste brasileiro, uma das principais regiões produtoras da pecuária nacional, a PecFort também aposta na disponibilidade de produtos e na agilidade de atendimento como diferenciais competitivos.

A empresa mantém estoques para atender às demandas de produtores e empresas do setor, aproveitando sua localização estratégica e a infraestrutura logística regional para realizar entregas em diferentes localidades do país.

A proposta é unir variedade de produtos, tecnologia, qualidade e disponibilidade comercial, permitindo que cada cliente encontre soluções adequadas às necessidades de sua operação.

O futuro da pecuária começa com uma identificação confiável.

Em um agronegócio cada vez mais orientado por dados, eficiência e exigências de mercado, a identificação individual assume um papel que vai muito além da simples numeração dos animais.

Ela representa o ponto de partida para construir históricos confiáveis, automatizar operações, melhorar decisões e agregar segurança aos processos produtivos.

Ao reunir identificadores visuais e eletrônicos, leitores inteligentes, aplicadores inovadores e produtos submetidos a padrões internacionais de qualidade, a PecFort reforça seu compromisso com uma pecuária mais moderna, organizada e competitiva.

Mais do que identificar animais, a PecFort desenvolve soluções para que o produtor ganhe tempo, preserve informações, cuide melhor de seu rebanho e produza com mais eficiência.

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Para conhecer as tecnologias, os diferentes modelos de identificadores e as soluções disponíveis para cada sistema de produção, produtores rurais e empresas do setor podem acessar www.pecfort.com.br e @pecfort.oficial no Instagram , entrando em contato com a equipe comercial da empresa.