Assine
overlay
Início Bem viver
FISCALIZAÇÃO

Anvisa proíbe suplementos alimentares com origem desconhecida no país

Ação protege a saúde do consumidor e suspende produtos após fiscalização constatar que endereço de fabricante é apenas uma casa residencial

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
14/10/2026 13:23 - atualizado em 14/10/2026 13:25

compartilhe

×
Anvisa proíbe suplementos alimentares com origem desconhecida no país
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atua na fiscalização de produtos no país crédito: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os produtos fabricados pela empresa PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. A decisão atinge todo o catálogo da fabricante, incluindo suplementos alimentares com origem desconhecida no país. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União em 13 de outubro de 2026 (com os desdobramentos e notificações veiculados em 13 e 14 de outubro de 2026), por meio da Resolução nº 4.001/2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em comunicado, o órgão sanitário informou que as mercadorias da marca enfrentam veto total de circulação no território nacional. Diante da resolução da agência reguladora, as unidades não podem ser fabricadas, importadas, distribuídas, divulgadas nem utilizadas.

Leia Mais

Fiscalização constata endereço residencial

A intervenção sanitária decorre de uma ação fiscalizatória executada pela equipe de vigilância sanitária de Marataízes, no Espírito Santo. Os fiscais locais averiguaram os dados cadastrais da empresa e identificaram que o endereço registrado abriga apenas uma residência.

Leia Mais

A vistoria técnica não encontrou estrutura física operacional no local informado, “não sendo identificada nenhuma empresa ou estabelecimento comercial em funcionamento no espaço”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

Tópicos relacionados:

alimentacao anvisa fiscalizacao proibicao suplementos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay