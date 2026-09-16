Anvisa proíbe venda de bebidas proteicas NotShake Protein, da NotCo
Agência encontrou irregularidades em quatro sabores da bebida proteica; entenda os riscos e o que fazer se você comprou o produto da NotCo
compartilhe
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ordenou o recolhimento de todos os lotes das bebidas proteicas NotShake Protein, fabricadas pela NotCo Brasil. A medida também proíbe a produção, comercialização, distribuição, propaganda e o uso dos produtos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
-
Anvisa suspende lote de molho de tomate com pedaços de vidro
-
Entenda por que Anvisa suspendeu venda de queijo artesanal e molho pesto
-
'Café fake': toxina pode estar associada a problemas nos rins e no fígado
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (16/9) e afeta quatro sabores específicos da bebida:
- morango com tâmara;
- baunilha com coco;
- chocolate;
- café caramelo.
Irregularidades encontradas
De acordo com a Anvisa, os produtos apresentaram diversas irregularidades. Uma delas é o uso de suco concentrado de repolho sem a comprovação de que o ingrediente atende aos requisitos de segurança para suplementos alimentares.
A agência também apontou que a NotCo categorizou as bebidas de forma inadequada como alimentos à base de proteínas vegetais. Para o órgão, os produtos têm a finalidade de suplementar proteínas, vitaminas, minerais e fibras.
Leia Mais
Outro ponto levantado foi a falta de notificação dos produtos à Anvisa como suplementos alimentares. O prazo para adequação às regras do setor terminou em 1º de setembro de 2026.
A resolução menciona ainda que os estudos apresentados pela empresa foram insuficientes para demonstrar a manutenção das características dos produtos durante todo o prazo de validade. Também foi identificada uma inadequação no uso da alegação “zero lactose”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com a medida, todos os lotes dos quatro sabores devem ser retirados dos pontos de venda físicos e virtuais.