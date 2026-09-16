Anvisa proíbe venda de bebidas proteicas NotShake Protein, da NotCo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ordenou o recolhimento de todos os lotes das bebidas proteicas NotShake Protein, fabricadas pela NotCo Brasil. A medida também proíbe a produção, comercialização, distribuição, propaganda e o uso dos produtos.

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A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (16/9) e afeta quatro sabores específicos da bebida:

morango com tâmara;

baunilha com coco;

chocolate;

café caramelo.

Irregularidades encontradas

De acordo com a Anvisa, os produtos apresentaram diversas irregularidades. Uma delas é o uso de suco concentrado de repolho sem a comprovação de que o ingrediente atende aos requisitos de segurança para suplementos alimentares.

A agência também apontou que a NotCo categorizou as bebidas de forma inadequada como alimentos à base de proteínas vegetais. Para o órgão, os produtos têm a finalidade de suplementar proteínas, vitaminas, minerais e fibras.

Outro ponto levantado foi a falta de notificação dos produtos à Anvisa como suplementos alimentares. O prazo para adequação às regras do setor terminou em 1º de setembro de 2026.

A resolução menciona ainda que os estudos apresentados pela empresa foram insuficientes para demonstrar a manutenção das características dos produtos durante todo o prazo de validade. Também foi identificada uma inadequação no uso da alegação “zero lactose”.

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Com a medida, todos os lotes dos quatro sabores devem ser retirados dos pontos de venda físicos e virtuais.