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LOTES RETIRADOS DO MERCADO

Entenda por que Anvisa suspendeu venda de queijo artesanal e molho pesto

Produtos das marcas Militão da Canastra e Cecco estão sendo recolhidos voluntariamente pelas fabricantes

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SBT News
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Repórter
30/07/2026 08:22

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Queijo Minas Artesanal, da marca Militão da Canastra, e Molho Pesto Vermelho com Mascarpone, da marca De Cecco
Queijo Minas Artesanal, da marca Militão da Canastra, e Molho Pesto Vermelho com Mascarpone, da marca De Cecco crédito: Reprodução/Redes sociais

Camila Stucaluc

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Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na quarta-feira (29), a suspensão da venda, distribuição e consumo do Queijo Minas Artesanal, da marca Militão da Canastra. A decisão também vale para o Molho Pesto Vermelho com Mascarpone, da marca De Cecco.

Em relação ao queijo, a medida é motivada pela contagem de coliformes a 30°C e de coliformes termotolerantes a 45°C, acima dos limites estabelecidos pela legislação. A presença desses microrganismos em níveis elevados pode indicar falhas nas condições de higiene durante a produção ou manipulação do alimento.

Em nota enviada à Anvisa, a fabricante disse que está fazendo o recolhimento voluntário do queijo. Segundo a empresa, a medida atinge apenas o Lote 42 do produto, fabricado no dia 30 de junho de 2026, com validade até 30 de setembro de 2026.

No caso do molho pesto, a suspensão da venda ocorre devido à ausência da declaração do alergênico “nozes” no rótulo do produto, de lote 07225288, obrigatória conforme a legislação. A empresa responsável também informou que irá fazer o recolhimento voluntário dos itens.

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Comprou um dos produtos? Veja o que fazer:

  • Se o lote for o do recolhimento pare de usar imediatamente
  • Procure um farmacêutico/médico para orientar substituição e continuidade do tratamento
  • Vá à farmácia onde comprou para orientação sobre devolução/reembolso e procedimentos
  • Use os canais oficiais da Anvisa para consultas e alertas

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