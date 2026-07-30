Entenda por que Anvisa suspendeu venda de queijo artesanal e molho pesto
Produtos das marcas Militão da Canastra e Cecco estão sendo recolhidos voluntariamente pelas fabricantes
compartilheSIGA
Camila Stucaluc
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na quarta-feira (29), a suspensão da venda, distribuição e consumo do Queijo Minas Artesanal, da marca Militão da Canastra. A decisão também vale para o Molho Pesto Vermelho com Mascarpone, da marca De Cecco.
Em relação ao queijo, a medida é motivada pela contagem de coliformes a 30°C e de coliformes termotolerantes a 45°C, acima dos limites estabelecidos pela legislação. A presença desses microrganismos em níveis elevados pode indicar falhas nas condições de higiene durante a produção ou manipulação do alimento.
Em nota enviada à Anvisa, a fabricante disse que está fazendo o recolhimento voluntário do queijo. Segundo a empresa, a medida atinge apenas o Lote 42 do produto, fabricado no dia 30 de junho de 2026, com validade até 30 de setembro de 2026.
- Anvisa determina apreensão de lotes falsificados do Mounjaro
- Anvisa proibiu seu produto? Saiba como consultar a lista de itens vetados
No caso do molho pesto, a suspensão da venda ocorre devido à ausência da declaração do alergênico “nozes” no rótulo do produto, de lote 07225288, obrigatória conforme a legislação. A empresa responsável também informou que irá fazer o recolhimento voluntário dos itens.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Comprou um dos produtos? Veja o que fazer:
- Se o lote for o do recolhimento pare de usar imediatamente
- Procure um farmacêutico/médico para orientar substituição e continuidade do tratamento
- Vá à farmácia onde comprou para orientação sobre devolução/reembolso e procedimentos
- Use os canais oficiais da Anvisa para consultas e alertas