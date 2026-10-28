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Dia do servidor público: site gratuito reúne editais de concursos em todo o país

Ferramenta "Onde Tem Concursos" usa mapa interativo para facilitar busca por oportunidades no setor público

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
28/10/2026 15:34 - atualizado em 28/10/2026 15:48

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Dia do servidor público: site gratuito reúne editais de concursos em todo o país
A plataforma gratuita "Onde Tem Concursos" facilita a busca por vagas no setor público com um mapa interativo e filtros detalhados crédito: Reprodução/Onde Tem Concurso

Uma nova ferramenta para quem busca o tão sonhado emprego estável no serviço público está no ar. O site “Onde Tem Concursos” é um serviço gratuito, que reúne editais de todo o país em um mapa interativo com o objetivo de facilitar a pesquisa por oportunidades abertas no setor público.

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O projeto foi desenvolvido por Kayo Dias, formado em T.I. e atualmente agente legislativo da Câmara Municipal de Quatá, no interior de São Paulo. A iniciativa surgiu a partir das dificuldades que o próprio criador vivenciou durante a busca por vagas.

“Fiquei quase 2 anos só estudando. Via muita dificuldade em achar informações fáceis sem ter que ficar navegando em editais grandes. Basicamente, o concurseiro quer saber os requisitos do cargo, o salário e onde vai ser a prova. Queria fazer um site para ajudar outras pessoas a acessarem isso”, diz ele.

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O layout do site vem de outra vontade de Kayo: “Uma coisa que eu sempre quis foi ter um mapa. Eu morava em Ourinhos (interior de São Paulo), e não tinha como saber onde tinha concursos por perto”. Com a ferramenta, é possível avaliar cargos não só nas proximidades do usuário, mas no país inteiro.

A página foi disponibilizada recentemente, há cerca de 10 dias. O desenvolvedor divulga agora o endereço virtual para auxiliar outras pessoas que passam pelo mesmo processo de busca por seleções públicas, no site ondetemconcursos.com.br

Critérios de busca e ferramentas interativas

A navegação no sistema oferece recursos específicos para localizar vagas de acordo com as necessidades do candidato. A consulta por cargos apresenta os seguintes filtros:

  • escolaridade;

  • salário;

  • área;

  • tipo de órgão;

  • banca;

  • estado;

  • cidade.

O portal também permite visualizar oportunidades destinadas a pessoas com deficiência e consultar dados sobre concursos já encerrados. Os usuários encontram ainda uma opção para enviar novos editais diretamente pela plataforma, auxiliando na atualização contínua do site.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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