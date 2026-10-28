Dia do Servidor Público: quantos servidores públicos existem no Brasil?

O Dia do Servidor Público é comemorado nesta quarta-feira (28/10). A data é considerada ponto facultativo no calendário oficial. Em 2026, diversos estados e o Distrito Federal transferiram o ponto facultativo do dia 28 para a sexta-feira (30/10), criando um fim de semana prolongado.

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O Brasil emprega cerca de 12 milhões de pessoas no setor público, somando as esferas federal, estadual e municipal. Dois levantamentos recentes demonstram o volume dessa força de trabalho no país.

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Vínculos ativos segundo levantamentos

Os registros estatísticos revelam o dimensionamento da categoria por meio de fontes oficiais:

o estudo "Atlas do Estado Brasileiro" apontou cerca de 12 milhões de vínculos públicos ativos em 2023;

a pesquisa "Pnad Contínua", realizada pelo IBGE, registrou 12,6 milhões de vínculos no segundo trimestre de 2024.

Distribuição por níveis de governo e poderes

O funcionalismo público nacional distribui-se entre os entes da federação:

as prefeituras empregam cerca de 7,4 milhões de servidores, o que representa quase 60% do total;

os governos estaduais respondem por aproximadamente 3,1 milhões de postos;

o governo federal conta com cerca de 579 mil servidores na ativa.

Em relação à representação nos três poderes republicanos, os dados indicam:

o Poder Executivo concentra 95% dos vínculos existentes;

o Legislativo e o Judiciário ficam com a parcela restante;

as estruturas do Legislativo e do Judiciário pesam muito mais na folha de pagamento do que essa proporção sugere.

Crescimento nos quadros municipais

A proporção de servidores municipais apresentou forte evolução histórica. Segundo dados da República.org, o índice saltou de 38% em 1995 para 65% em 2023.

Esse avanço decorre da atribuição dos municípios na oferta de serviços essenciais, visto que é nas prefeituras que se concentram categorias como: