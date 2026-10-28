Dia do Servidor Público: quantos servidores públicos existem no Brasil?
Com ponto facultativo transferido para sexta-feira, data homenageia 12 milhões de trabalhadores essenciais; veja o perfil da categoria no país
compartilhe
O Dia do Servidor Público é comemorado nesta quarta-feira (28/10). A data é considerada ponto facultativo no calendário oficial. Em 2026, diversos estados e o Distrito Federal transferiram o ponto facultativo do dia 28 para a sexta-feira (30/10), criando um fim de semana prolongado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O Brasil emprega cerca de 12 milhões de pessoas no setor público, somando as esferas federal, estadual e municipal. Dois levantamentos recentes demonstram o volume dessa força de trabalho no país.
Leia Mais
-
Dia do Servidor Público: conheça a origem do 'feriado' de 28 de outubro
-
Ponto facultativo: por que alguns feriados não são para todos?
-
Vínculos ativos segundo levantamentos
Os registros estatísticos revelam o dimensionamento da categoria por meio de fontes oficiais:
-
o estudo "Atlas do Estado Brasileiro" apontou cerca de 12 milhões de vínculos públicos ativos em 2023;
-
a pesquisa "Pnad Contínua", realizada pelo IBGE, registrou 12,6 milhões de vínculos no segundo trimestre de 2024.
Distribuição por níveis de governo e poderes
O funcionalismo público nacional distribui-se entre os entes da federação:
-
as prefeituras empregam cerca de 7,4 milhões de servidores, o que representa quase 60% do total;
-
os governos estaduais respondem por aproximadamente 3,1 milhões de postos;
-
o governo federal conta com cerca de 579 mil servidores na ativa.
Em relação à representação nos três poderes republicanos, os dados indicam:
-
o Poder Executivo concentra 95% dos vínculos existentes;
-
o Legislativo e o Judiciário ficam com a parcela restante;
-
as estruturas do Legislativo e do Judiciário pesam muito mais na folha de pagamento do que essa proporção sugere.
Crescimento nos quadros municipais
A proporção de servidores municipais apresentou forte evolução histórica. Segundo dados da República.org, o índice saltou de 38% em 1995 para 65% em 2023.
Esse avanço decorre da atribuição dos municípios na oferta de serviços essenciais, visto que é nas prefeituras que se concentram categorias como:
-
professores;
-
enfermeiros;
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
assistentes sociais.