Desemprego no Brasil cai a nível mais baixo desde 2012

30/12/2025 11:09

O desemprego no Brasil caiu ao seu nível mais baixo desde 2012 no trimestre de setembro a novembro, graças a novos postos na administração pública e nos serviços sociais, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (30). 

A taxa de desocupação foi de 5,2%, uma queda de 0,2 em relação ao trimestre móvel anterior, que também havia registrado um mínimo histórico, segundo o IBGE. 

Na comparação interanual, também houve redução frente aos 6,1% registrados no mesmo período de 2024. 

A taxa divulgada nesta terça-feira reflete a criação de 492.000 cargos nos setores de defesa, segurança e educação, além da administração pública e serviços sociais. 

É a mais baixa na série histórica iniciada em 2012 pelo IBGE. 

O mercado de trabalho resistiu às tarifas de até 50% impostas pelos Estados Unidos a vários produtos brasileiros de 6 de agosto a meados de novembro. 

O presidente americano, Donald Trump, suspendeu as sobretaxas sobre boa parte dos bens agrícolas, após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, as tarifas continuam castigando alguns setores, como o de máquinas. 

O Brasil é o maior exportador mundial de produtos como carne bovina e café. 

Apesar da queda na população desocupada, a proporção de brasileiros que trabalham na informalidade permanece elevada: 37,7%.

Tópicos relacionados:

brasil desemprego economia

