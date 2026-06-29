Quem pode decretar ponto facultativo? Entenda o poder de cada esfera

A decisão de decretar um ponto facultativo pode partir de três esferas de poder: federal, estadual e municipal. A medida, no entanto, vale apenas para os servidores públicos da administração correspondente, não se aplicando diretamente ao setor privado. Entender essa divisão é fundamental para saber quem folga e quem trabalha nessas datas.

Diferente de um feriado oficial, estabelecido por lei, o ponto facultativo é uma dispensa do trabalho decretada por um chefe do Poder Executivo. A principal consequência é que o dia de serviço não trabalhado não precisa ser compensado posteriormente pelos funcionários públicos beneficiados pela medida.

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Quem decide e para quem vale?

A abrangência de um ponto facultativo depende exclusivamente de quem o decretou. As regras são claras e seguem a hierarquia da administração pública. Veja como funciona:

Governo federal: um decreto do presidente da República se aplica somente aos servidores e empregados de órgãos e entidades federais. Exemplos comuns são as definições de pontos facultativos em datas como Carnaval, Corpus Christi ou em dias de jogos importantes da seleção brasileira.

Governo estadual: quando um governador decreta ponto facultativo, a regra vale para os servidores públicos estaduais. Funcionários de secretarias, autarquias e fundações ligadas ao estado são dispensados do trabalho.

Governo municipal: a decisão de um prefeito tem o alcance mais restrito, valendo apenas para os servidores do município. Essa medida não afeta o funcionalismo estadual ou federal que atua na mesma cidade.

Um ponto facultativo decretado pelo presidente, por exemplo, não obriga um estado ou município a seguir a mesma decisão. Cada esfera tem autonomia para definir seu próprio calendário. Para consultar as datas oficiais, os cidadãos podem verificar os decretos publicados nos diários oficiais de cada esfera de governo ou nos portais governamentais correspondentes.

E o setor privado?

Para os trabalhadores de empresas privadas, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o ponto facultativo é um dia normal de trabalho. A decisão de liberar os funcionários ou não fica a critério exclusivo do empregador, sem que isso gere direito a pagamento de horas extras ou folga compensatória. Para saber se o ponto facultativo vale para a iniciativa privada, consulte a legislação e conheça seus direitos.

Muitas empresas optam por seguir o calendário de pontos facultativos, especialmente em datas de grande mobilização, como o Carnaval. Nesses casos, a dispensa pode ocorrer por liberalidade da empresa ou por meio de um acordo de compensação de horas, que deve ser estabelecido previamente com os funcionários, seja de forma individual ou por meio de convenção coletiva.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.