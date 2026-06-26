Ponto facultativo vale para a iniciativa privada? Entenda o que diz a lei

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Sempre que o governo anuncia um ponto facultativo, como acontece em datas como Carnaval ou Corpus Christi, a mesma dúvida surge para milhões de trabalhadores com carteira assinada: a folga também vale para a iniciativa privada? A resposta direta é não. A regra se aplica apenas aos servidores públicos, e para quem atua em empresas privadas, a decisão de trabalhar ou não cabe exclusivamente ao empregador.

Essa diferença fundamental está na legislação que rege cada setor. O ponto facultativo é um decreto administrativo que suspende o expediente em repartições públicas federais, estaduais ou municipais. A medida não altera o calendário de dias úteis para o setor privado, que segue as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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Feriados nacionais, estaduais e municipais, por outro lado, são dias de descanso obrigatório previstos em lei e valem para todos os trabalhadores. Nesses casos, a dispensa do trabalho é a regra geral. Se houver expediente, o pagamento deve ser feito em dobro ou o funcionário deve receber uma folga compensatória em outra data.

A empresa pode optar pela folga?

Sim, muitas empresas optam por liberar seus funcionários em dias de ponto facultativo, mas essa é uma escolha de gestão e não uma obrigação legal. Geralmente, a decisão é formalizada por meio de um acordo individual ou coletivo, com algumas possibilidades comuns:

Folga por liberalidade: a empresa concede o dia livre sem exigir que as horas sejam compensadas posteriormente. Nesse cenário, o salário do funcionário não sofre qualquer desconto.

Acordo de compensação: o funcionário folga no ponto facultativo, mas precisa repor essas horas em outros dias, por meio de banco de horas ou estendendo a jornada de trabalho.

Dia de trabalho normal: a empresa mantém a jornada de trabalho sem qualquer alteração, seguindo o calendário de dias úteis normalmente.

Fique atento às convenções coletivas

É importante ressaltar que acordos ou convenções coletivas de trabalho podem estabelecer regras específicas para determinadas categorias profissionais. Em alguns casos, o que é ponto facultativo para a maioria pode ser considerado feriado para um setor específico. Por isso, vale a pena consultar o sindicato da sua categoria para verificar se existe alguma determinação que se sobreponha à regra geral da CLT.

E se eu trabalhar no ponto facultativo?

Caso a empresa decida manter o expediente, o dia será considerado como um dia útil comum. Isso significa que o pagamento do salário será feito de forma simples, sem qualquer acréscimo ou hora extra, a menos que a jornada de trabalho ultrapasse o limite diário previsto no contrato.

A situação é diferente dos feriados oficiais. Nesses casos, o trabalho é remunerado com um adicional de 100% ou compensado com uma folga em outra data, conforme determina a CLT.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.