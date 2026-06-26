Fui obrigado a trabalhar no ponto facultativo: conheça seus direitos
Se você é do setor privado, a empresa pode exigir o trabalho; saiba se você tem direito a hora extra ou folga compensatória segundo a legislação
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Com a decretação de um ponto facultativo, muitos trabalhadores do setor privado se perguntam se são obrigados a comparecer ao trabalho. A resposta direta é: sim, a empresa pode exigir sua presença, pois a data é considerada um dia útil normal para quem não é servidor público e é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
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Essa dúvida surge porque as regras para o setor público e o privado são diferentes. Para os servidores, o ponto facultativo representa uma dispensa oficial do serviço, sem prejuízo na remuneração. Já para os demais, a decisão de conceder folga ou não cabe exclusivamente ao empregador.
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Ponto facultativo é o mesmo que feriado?
É fundamental entender a diferença entre esses dois conceitos. O feriado é uma data de descanso obrigatório, prevista em lei federal, estadual ou municipal. Trabalhar em um feriado oficial garante ao funcionário o direito de receber o pagamento em dobro ou de ter uma folga compensatória em outro dia.
O ponto facultativo, por outro lado, é um decreto emitido pelo poder público que suspende o expediente em repartições governamentais. Ele não está previsto na legislação trabalhista geral e, por isso, não se aplica automaticamente às empresas privadas.
A empresa pode exigir o trabalho?
Sim. Como o ponto facultativo não é um feriado, a empresa tem o direito de manter as atividades normais. A decisão de liberar os funcionários é uma liberalidade do empregador, que pode optar por conceder a folga por meio de um acordo interno ou política da companhia.
Muitas organizações aproveitam essas datas para criar um recesso, utilizando o sistema de banco de horas ou propondo a compensação do dia não trabalhado. Tudo depende da negociação entre a empresa e seus colaboradores.
Tenho direito a hora extra ou folga?
Esta é a principal questão e a resposta, na maioria dos casos, é não. Como se trata de um dia de trabalho comum para o setor privado, o pagamento pelo expediente é feito de forma normal, sem o acréscimo de hora extra ou o direito automático a uma folga futura.
O pagamento dobrado ou a folga compensatória são direitos garantidos apenas quando o trabalho ocorre em feriados civis e religiosos. A única exceção para o ponto facultativo ocorre se houver uma previsão específica em um acordo ou convenção coletiva de trabalho da sua categoria profissional, como costuma acontecer com bancários e metalúrgicos, por exemplo. Por isso, vale sempre consultar o que diz o documento negociado pelo seu sindicato.
Como consultar a convenção coletiva?
Para verificar o que a convenção da sua categoria determina, o trabalhador pode acessar o site do sindicato correspondente ou utilizar o sistema de consulta pública de instrumentos coletivos no portal do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
É fundamental estar bem informado sobre as regras que se aplicam à sua profissão. Em caso de dúvidas sobre seu contrato ou acordos vigentes, não hesite em procurar o departamento de Recursos Humanos da sua empresa ou o sindicato da sua categoria.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.