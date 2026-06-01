Feriado nacional ou ponto facultativo: entenda a diferença

Com a proximidade de datas, como é o caso de Corpus Christi, nesta quinta-feira (4/6), a dúvida sobre a obrigatoriedade da folga volta a surgir para muitos trabalhadores. A diferença fundamental entre feriado nacional e ponto facultativo é que, enquanto o primeiro garante o descanso por uma determinação federal, o segundo depende da decisão de cada empresa ou órgão público.

Essa distinção afeta diretamente a rotina e, principalmente, a remuneração de quem precisa trabalhar nessas datas.

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O que é um feriado nacional?

Um feriado nacional é uma data comemorativa estabelecida por lei federal, que determina a paralisação das atividades de trabalho em todo o país, e a folga é um direito do trabalhador. A legislação prevê exceções, geralmente para serviços considerados essenciais.

Se a empresa precisar que o funcionário trabalhe em um feriado nacional, ela é obrigada a oferecer uma folga compensatória em outra data. Caso isso não ocorra, o pagamento por aquele dia de trabalho deve ser feito em dobro.

Os 10 feriados nacionais oficiais no Brasil em 2026 são:

1º de janeiro: Confraternização Universal

3 de abril: Paixão de Cristo

21 de abril: Tiradentes

1º de maio: Dia do Trabalho

7 de setembro: Independência do Brasil

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro: Finados

15 de novembro: Proclamação da República

20 de novembro: Dia da Consciência Negra

25 de dezembro: Natal

E o ponto facultativo?

O ponto facultativo, por sua vez, é decretado pelo poder público em datas específicas, dispensando os servidores de suas funções. A decisão vale, em geral, para órgãos federais, estaduais e municipais, e o setor privado não tem a obrigação de seguir essa determinação.

Para as empresas privadas, a adesão ao ponto facultativo é opcional, e a dispensa do trabalho se torna uma liberalidade do empregador. Caso a empresa decida funcionar normalmente, o dia de trabalho é considerado comum, sem direito a pagamento extra ou folga compensatória.

Corpus Christi: o caso que gera mais dúvidas

Corpus Christi não é feriado nacional, sendo considerado ponto facultativo no calendário federal. Em 2026, a data cai em 4 de junho, uma quinta-feira. No entanto, muitos estados e municípios possuem leis próprias que transformam a data em feriado local, como é o caso de Belo Horizonte, onde a data é feriado municipal.

Por isso, é fundamental que o trabalhador verifique a legislação de seu estado ou município para saber se terá direito à folga. Na dúvida, o melhor caminho é consultar o departamento de recursos humanos da empresa para confirmar como será o expediente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata