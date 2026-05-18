Como são definidos os feriados e pontos facultativos no Brasil?

Anualmente, muitas pessoas buscam entender como o calendário de folgas é montado no Brasil. A definição de feriados e pontos facultativos segue regras específicas, baseadas em leis federais, estaduais e municipais, que determinam quais datas são de descanso obrigatório para todos e quais são opcionais.

A principal diferença está na obrigatoriedade. O feriado é um dia de descanso garantido por lei, seja ela federal, estadual ou municipal. Já o ponto facultativo é um decreto emitido pelo poder público que dispensa o trabalho em repartições públicas, mas não obriga o setor privado a fazer o mesmo.

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Feriados nacionais: quem define?

Os feriados nacionais são as datas comemorativas fixadas por lei federal, válidas em todo o país. Atualmente, o Brasil possui 10 feriados nacionais. O descanso nesses dias é obrigatório para a maioria dos trabalhadores, com exceção de serviços essenciais definidos em legislação. A lista inclui datas fixas e móveis.

Confira a lista completa de feriados nacionais:

1º de janeiro: Confraternização Universal

Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) (data móvel)

21 de abril: Tiradentes

1º de maio: Dia do Trabalho

7 de setembro: Independência do Brasil

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro: Finados

15 de novembro: Proclamação da República

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro: Natal

O Dia da Consciência Negra foi instituído como feriado em todo o território nacional a partir de 2023, pela Lei nº 14.759.

Feriados estaduais e municipais

Além das datas nacionais, cada estado e município pode decretar seus próprios feriados. Esses dias são de descanso obrigatório apenas nos territórios correspondentes. Um feriado estadual, por exemplo, não se aplica a outros estados, assim como um feriado municipal vale apenas para aquela cidade específica.

Em São Paulo, o dia 9 de julho celebra a Revolução Constitucionalista, sendo feriado em todo o estado. Da mesma forma, o aniversário de uma cidade é feriado apenas para quem vive ou trabalha nela. É fundamental consultar o calendário local para não se confundir.

E o ponto facultativo?

Diferente do feriado, o ponto facultativo não é um dia de folga obrigatória por lei. Geralmente, o governo publica um decreto no Diário Oficial definindo essas datas, que costumam valer para o serviço público. A decisão de suspender o expediente nesses dias é uma liberalidade do poder executivo.

Para o setor privado, a decisão de conceder folga ou não é opcional. A empresa pode optar por funcionar normalmente sem que isso represente uma infração trabalhista. Datas como Carnaval e Corpus Christi (que é uma data móvel) são exemplos clássicos de pontos facultativos na maior parte do país, embora muitas cidades os instituam como feriados locais. O Dia do Servidor Público (28 de outubro) também costuma ser ponto facultativo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.