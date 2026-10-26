Dois escaladores passam a noite presos em uma parede rochosa a 400 metros de altura, mas a chegada dos bombeiros muda o desfecho da longa espera nas alturas

Dois escaladores foram resgatados na manhã de domingo (25) por equipes dos Bombeiros da Generalitat da Catalunha, na Espanha, após passarem a noite presos em uma parede rochosa a cerca de 400 metros de altura. A ocorrência foi registrada no desfiladeiro de Mont-rebei, no município de Sant Esteve de la Sarga, na província de Lleida, na região da Catalunha. Os homens, de 45 e 46 anos, foram encontrados abrigados em uma fenda e resgatados ilesos.

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A situação começou no sábado, quando os dois montanhistas escalavam a via del Crob, uma rota conhecida da região. Ao se aproximarem do topo, eles ficaram sem luz natural e não conseguiram concluir a subida. A dupla permaneceu a cerca de 80 metros da cumeada, sem condições de prosseguir com segurança.

Diante do cenário de escuridão na encosta, os praticantes decidiram não prosseguir e optaram por passar a noite posicionados na parede. Imediatamente após definirem a permanência no local rochoso, os montanhistas acionaram o telefone de emergências 112 para notificar as autoridades sobre a própria situação.

Operação dos socorristas na montanha

Profissionais do Grupo de Actuaciones Especiales de Montaña (GRAE), divisão dos Bombers de la Generalitat, estabeleceram contato com a dupla na fenda. Durante a conversa inicial, os agentes verificaram que nenhum dos dois apresentava ferimentos.

Em comunicado oficial, a equipe de bombeiros informou que os montanhistas estavam bem equipados na fenda a 400 metros de altitude. Essa condição favorável permitiu aos especialistas planejar o recolhimento com uma aeronave no início da manhã seguinte, sem a necessidade de uma ação noturna.

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A equipe especializada descartou o envio de agentes por uma rota terrestre durante o período da noite. Os socorristas definiram a espera pela saída do sol para a entrada do helicóptero, classificando o procedimento: "uma opção muito mais segura tanto para os resgatadores quanto para as vítimas". Com o amanhecer, a aeronave concluiu a retirada dos dois escaladores.