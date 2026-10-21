Casal deixa filhos de 13 e 16 anos seguirem sozinhos em trilha a 2.300 m de altitude, mas um imprevisto no destino leva os pais a acionar resgate no meio da noite

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Dois irmãos alemães de 13 e 16 anos foram resgatados com hipotermia severa após passarem a noite de sábado para domingo sozinhos nas montanhas Dolomitas, nos Alpes italianos. Os adolescentes realizavam uma travessia até o refúgio Bonner, situado a 2.340 metros de altitude, quando foram deixados por conta própria pelos próprios pais.

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O casal decidiu interromper a subida e retornar ao vale, mas autorizou que os filhos continuassem o trajeto desacompanhados. Os adultos acreditavam que a dupla tinha preparo físico e conhecimento suficientes para concluir a caminhada e pernoitar na estrutura de montanha.

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O plano da família, no entanto, falhou logo na chegada ao topo. O refúgio alpino estava fechado, detalhe que nenhum dos familiares checou com antecedência. Diante da porta trancada e sem luz natural para descer a encosta com segurança, os garotos ficaram presos na altitude com roupas inadequadas para temperaturas congelantes.

Madrugada gelada e socorro urgente

Sem abrigo, os jovens tentaram resistir dormindo ao ar livre em um terreno rochoso. O agravamento do frio transformou a noite em desespero quando, perto da 1h, o menino mais novo apresentou fortes dores e episódios de vômito provocados pela exposição prolongada às baixas temperaturas.

Os garotos conseguiram telefonar para os pais, que imediatamente acionaram os serviços de emergência da região. Uma patrulha de socorristas alpinos partiu na escuridão para localizar as vítimas antes que o quadro de saúde se tornasse irreversível.

A equipe médica e os socorristas encontraram os dois jovens tremendo de frio e com sinais avançados de choque térmico. Ambos receberam os primeiros socorros ainda na encosta e seguiram com urgência para uma unidade hospitalar próxima, onde passaram por exames detalhados e foram liberados após estabilização.

Repercussão e alerta sobre segurança

A conduta dos responsáveis gerou indignação e debates acalorados na Itália após a publicação do caso pelo veículo regional italiano Il Dolomiti. Especialistas e autoridades locais apontaram a atitude como uma quebra grave de responsabilidade em ambiente de alta montanha, onde o clima pode mudar repentinamente e exigir suporte constante de adultos experientes.

Representantes dos serviços de resgate reforçaram que planejar com rigor qualquer expedição em picos elevados é o primeiro passo para garantir a vida. A checagem de horários de funcionamento, previsão do tempo e uso de vestimentas térmicas constituem regras essenciais de sobrevivência para qualquer montanhista.

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Em declaração oficial à imprensa, o porta-voz da equipe de Socorros Alpinos de Alta Pusteria lamentou a decisão familiar: "Os pais demonstraram grande imprudência. Felizmente, esse tipo de situação é rara".